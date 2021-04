A legfőbb közjogi méltóságok közül Čaputová keresett a legjobban 2019-ben

Nyilvánosságra hozták a köztisztviselők 2019-es vagyonbevallását, ebből kiderült, hogy mennyit kerestek a legfőbb közjogi méltóságok. A vagyonbevallásokat a szokásosnál később hozták nyilvánosságra, ennek oka a köztisztviselők megnövekedett száma és a koronavírus-pandémia.

Zuzana Čaputová 2019 felénél foglalta el a pozícióját, erre az évre 86.541 euró bevételt vallott be. Az államfőnek van egy családi háza, nyaralója, illetve szántóföldje Bazin mellett. A bevallásban egy autó és kölcsön is szerepelnek. Az ajándékok között Čaputová a politikai kultúráért kapott európai díjat jelölte meg.

Peter Pellegrini exkormányfő 2019-ben 68 264 eurót keresett köztisztviselőként. Nem vallott be más jövedelmet. Van egy lakása Pozsonyban és Besztercebányán, egy nyaralója illetve földjei. A vagyonbevallásában spórolások, de egy jelzáloghitel is szerepel.

Andrej Danko 43 328 eurós bevételt vallot be 2019-ben. Ezen kívül szőlőskertek, kertek és egy építés alatt álló családi ház birtoklását vallotta be. Értékes festmények, ékszerek, órák és egy motorcsónak is szerepel a vagyonbevallásában.