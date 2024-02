A kormány támogatja a Nagymihályi és a Szobránci járást

A nagymihályi Teodor Jozef Mousson Alapiskolában találkoztak a miniszterek a környékbeli települések képviselőivel. A hét programpontot tartalmazó kormányülésén elsősorban a kelet-szlovákiai autóipar jövőjét vitatták meg, de szóba került az a javaslat is, amelyet Denisa Saková (Hlas) gazdasági miniszter terjesztett elő a Szlovák Köztársaság Iparjogvédelmi Hivatala (ÚPV SR) elnökének leváltása kapcsán. A találkozó után tartott sajtótájékoztatón Robert Fico többek között azt is kijelentette, hogy április 11-én Nagymihályban lesz a szlovák és az ukrán kormány közös ülése, és arra is felhívta az ellenzéki pártok figyelmét, hogy végre álljanak le a szánalmas lejárató igyekezeteikkel, melyekkel elsősorban az európai úniós dotációktól próbálják megfosztani Szlovákiát.

„Megteszünk mindent, amit tudunk, de az ellenzék körbejárja az Európai Bizottságot, az Európai Parlamentet, és azt terjesztik, hogy Szlovákiát meg kellene büntetni azért, mert szuverén külpolitikát folytat, és ezért meg kell minket fosztani a nekünk járó pénzforrásoktól. Ezt teljes mértékben abszurdumnak és felháborítónak tartom, ezért arra kérem őket, hogy ezzel mihamarabb hagyjanak fel” – mondta a sajtótájékoztató legelején Robert Fico.

A szlovák államfő elmondta, egyebek mellett a Szlovákiát érintő migránskérdésekről és az ukrajnai háborúból eredő negatív hatásokról is tárgyaltak.

„Megfelelő megoldásokat kell találnunk az ukrajnai háborús konfliktus okozta menekültválság hatásainak enyhítésére, a határ menti térség infrastrukturális és logisztikai kapacitásainak kiegészítésére, illetve a Szobránci járás lehetőségeinek azonosítására a tranzit, a logisztika és más területeken Ukrajna esetleges háború utáni újjáépítésével kapcsolatban” – magyarázta Fico.

A most jóváhagyott határozat olyan intézkedéseket tartalmaz, amely minden egyéb mellett a Széles-tó (Zemplínska Šírava) turizmusának fellendítését, az UNESCO világörökségi helyszínek védelmét, nem utolsó sorban pedig a közúti és a vasúti közlekedés befejezését támogatja a keleti végeken.

Fico felvezető összegzését követően Richard Raši (Hlas) beruházási, regionális fejlesztési és informatizációs miniszter elmondta, terveik között szerepel, hogy több mint 90 millió euróval biztosítják a helyi polgárőri szolgálati (MOPS) projekt folytatását, amely több mint 420 településen biztosítja a biztonsági szolgálat működését.

„Annak ellenére, hogy a roma közösségekért felelős kormánybiztos elégtelen méretű pénzcsomaggal vette át ezt a projektet, sikerült nem csak az uniós támogatásokból, de az oktatási és a munkaügyi minisztériumok hozzájárulásából is olyan forrásokat találnunk, melyekből elegendő pénzt gyűjtöttünk össze. Az előző kormány képtelen volt erre, pedig nem kevesebb mint két évük volt rá, hogy ezt is véghezvigyék” – mondta Raši.

Alexander Daško roma közösségekért felelős kormánybiztos elmondása szerint a MOPS-al nem csak az érintett települések biztonságát felügyelik, hanem az itt élő közösségek együttélését is javítják.

„A jelenlegi kormány támogatásának köszönhetően a marginalizált roma közösségből több mint 900 személyt tudunk majd foglalkoztatni a MOPS-on belül” – mondta a kormánybiztos.

Kiemelte, a munkaügyi és szociális minisztériummal együttműködve az év végéig hatékony intézkedéseket hoznak a roma közösségek tagjainak, mégpedig a munkaerőpiacra való bevonás támogatására az ország keleti régiójában.

Az ukrán és a szlovák kabinet közös ülését már a kihelyezett ülés előtti napon bejelentette Robert Fico, a V4-ek prágai találkozója után. A kabinetfőnök arról is beszámolt, hogy a kormány folytatja a kihelyezett kormányüléseket az ország számos régiójában.