A diákoknak megéri regisztráltatni magukat a munkaügyi hivatalnál

A nyár beköszöntével a középiskolákból és egyetemekről frissen kikerülő végzős diákok is megpróbálnak elhelyezkedni a munkapiacon. Milyen segítségre számíthatnak a munkaügyi hivatalok részéről?

„A munkaügyi hivatalok készek eligazítani minden olyan végzős középiskolai és egyetemi diákot, aki már nem tervezi a tanulmányok folytatását, és megpróbál elhelyezkedni a munkapiacon. Az általunk kínált szolgáltatások igénybevételéhez azonban álláskeresőként regisztráltatniuk kell magukat a munkaügyi hivataloknál” – mondta el lapunknak Marianna Šebová, a Munka-, Szociális és Családügyi Központ (ÚPSVR) sajtóosztályának a munkatársa.

80 ezres adatbázis

Mire számíthatnak azok, akik már regisztráltak? A www.sluzbyzamestnanosti. gov.sk internetes portálon közzétett állásajánlatok például a nyilvánosság számára is elérhetők, ezen a portálon azonban csak a regisztrált álláskeresők hozhatják létre a saját profiljukat, és aktiválhatnak egy ügynököt. „Az ügynök automatikusan a pályázó elképzeléseinek és képességeinek megfelelő pozíciókat keres. A profil másik nagy előnye, hogy a potenciális munkaadók számára megkönnyíti a jelöltek megismerését” – tette hozzá Šebová, aki szerint közel 80 ezer állásajánlattal ez a portál az egyik legnagyobb szlovákiai álláshirdetési adatbázis.

Szakmai tanácsok

Persze, nem mindenki tud azonnal választani a széles körű kínálatból, a végzős diákoknak ugyanis gyakran még nincs konkrét elképzelésük a lehetőségeikről. „A munkaügyi hivatalok ebben is segíthetnek a pályázó készségeinek a felmérésén alapuló szakmai tanácsadással” – állítja Šebová. A munkaügyi hivatalok szerinte felkészültek arra is, hogy a KOMPAS+ és a REPAS+ eszközökkel megkönnyítsék a diplomások munkaerőpiaci beilleszkedését. A KOMPAS+-nak köszönhetően a pályázók ingyenesen fejleszthetik a kulcskompetenciáikat – a kommunikációs készségüket, vezetői és vállalkozói kompetenciáikat, számítógépes és nyelvi készségeiket. Ha pedig egy diplomásnak szakmai átképzésre van szüksége, a REPAS+ eszköznek köszönhetően lehetősége van arra, hogy ezt is ingyenesen elvégezze.

Segítenek a startnál

A diplomások első napjai egy új munkahelyen általában betanítással és az új készségek elsajátításával telnek, a munkáltatók ezért általában előnyben részesítik a tapasztaltabb jelölteket. Ha a jelentkezőknek emiatt nem sikerül elhelyezkedniük az iskola elvégzése utáni első néhány hónapban, a munkaügyi hivatalok segíthetnek nekik abban is, hogy egy új munkáltatónál sikerrel járjanak. Az országos „Ragadd meg az esélyed!” (Chyť sa svojej šance!) projektnek köszönhetően a munkáltatók pénzügyi hozzájárulást kaphatnak egy teljes munkaidős, állandó alkalmazott bérköltségeinek a részleges fedezésére, és hozzájárulást egy mentor béréhez is, aki az első néhány hónapban segít az új munkavállalónak a beilleszkedésben. A munkaügyi központok azonban azoknak az álláskeresőknek is segítséget nyújthatnak, akik úgy döntenek, hogy saját vállalkozásba kezdenek. A pályázók a „Ragadd meg az esélyed!” projekt keretében egyszeri, legfeljebb 5600 eurós pénzügyi hozzájárulást kaphatnak.

Mikor regisztráljunk?

Miről nem szabadna megfeledkezniük azoknak, akik regisztráltatni szeretnék magukat a munkaügyi központban? „A hivatal első látogatásakor az érdeklődőnek magával kell hoznia egy érvényes személyi igazolványt, a legmagasabb iskolai végzettségének a másolatát (érettségi bizonyítvány vagy egyetemi diploma) és az iskola által kiállított igazolást a tanulmányok időtartamáról” – mondta el Šebová. Ha az egyetemet végzett személy az államvizsga letételét követő hét naptári napon belül kéri felvételét az álláskeresők nyilvántartásába, a hivatal a vizsga letételét követő naptól kezdve felveszi a nyilvántartásba, az állam így a kötelező egészségbiztosítást továbbra is fizeti utána. Ha egy középiskolát végzett személy szeretné, hogy az állam megtérítse az egészségbiztosítását, akkor elég az adott naptári év szeptember 7-éig benyújtania felvételi kérelmét az álláskeresők nyilvántartásába. Bár ez utóbbiakra ugyanaz a 7 napos határidő érvényes, mint az egyetemet végzettekre, az érettségizett személy azonban az adott év augusztus 31-éig még eltartott gyermeknek minősül.