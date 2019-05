VIDEÓ: Hatalmasat bukott Putyin

Péntek este volt NHL-sztárokkal lépett a jégre Szocsiban, és szokás szerint gyanúsan jól szerepelt: nyolc - a hivatalos források szerint tíz - gólt is szerzett - írja a Blikk.

De a meccs végén, amikor a közönséggel ünnepeltette magát, a videó tanúsága szerint beütött a baj:

Russian President Vladimir Putin took a fall as he waved to the crowd during an ice-hockey game in Sochi. He scored eight goals during the exhibition match in what has become a yearly tradition. https://t.co/x0mN62qQoY pic.twitter.com/l6XCRrwsIB