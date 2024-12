Eltörlik a nyugdíjbónuszt, emelik a nyugdíjat

A nyugdíj mint társadalombiztosítási ellátás 2025-ben számos változáson megy keresztül. Egyrészt az egyes juttatások emelésére lehet számítani, másrészt a jövő év a spórolásról is szól.

Szülői bónusz

2025. január 1-jétől megszűnik a szülői nyugdíjbónusz, ami a gyerekek járulékaiból a szülőknek visszapörgetett anyagi támogatás (volt): a Szociális Biztosítóba (SP) beömlő társadalombiztosítási díjak egy részét fizették ki a dolgozó gyerekek nyugdíjas szüleinek, így a gyermek mindkét szülője számára a bruttó bére 1,5-1,5%-át adhatta, de szabtak egy felső határt is, ami az idén havi 21,80 euró volt. Ehelyett januártól a gyerekek az adójuk egy részével támogathatják majd szüleiket, éspedig a 2 százalékos adófelajánlás révén. A szeniorok azonban 2025-ben ebből még semmit sem kapnak, mivel a juttatást az előző évi adók alapján számítják ki.

Jozef Mihál adószakértő szerint az előző modell kedvezőbb volt az idősek számára, a januártól érvényes új modell alapján a nyugdíjasok a korábbi támogatás mintegy 90%-ának mondhatnak búcsút. És lesznek olyan idősek is, akik egyáltalán nem kapnak semmit. A gyermek kivetési alapja szerint a Szociális Biztosító automatikusan kifizette a szülői bónuszt, csak annak kellett felvennie a kapcsolatot az SP-vel, aki nem akarta támogatni a szüleit, és lestoppolta a támogatás folyósítását. Ezzel szemben a 2%-os adófelajánlás minden esetben a gyerek aktív hozzáállását igényli: ki kell töltenie a megfelelő nyomtatványt, saját magának ki kell számolnia az adója 2%-át, a munkaadójától igazolást kell kérnie az adóköteles jövedelméről, fel kell vennie a kapcsolatot az adóhivatallal, és be kell tartania a határidőt. Évente csak egyszer lehet élni ezzel a lehetőséggel: az adófelajánlásokat mindig április végéig lehet megtenni. Félő, nem minden nyugdíjas munkavállaló gyerekének lesz kedve ennyit intézkedni. Mihál szerint a szülők csak a töredékét kapják majd a korábbiaknak, az állam pedig akár 287 millió eurót is megtakaríthat, amit a 13. nyugdíjak emelésére fordítanak. A szociális ügyi minisztérium előrejelzése szerint 2025-ben a 13. járandóság összege elérheti a 678 eurót.

Szokásos valorizáció

Mindjárt az év elején a nyugdíjak szokásos valorizálására lehet számítani, bár a mostani emelés az előző évekhez képest kevésbé lesz érezhető. Tavaly a járandóságokat kétszer is emelték: először januárban 11,8%-kal, majd júliusban 10,6%-kal. Idén év elején már csak 3,6%-kal valorizálták a nyugdíjakat, és a jövő év eleji emelés még ennél is kisebb, mindössze 2,1%-os lesz. A vonatkozó törvény értelmében a valorizáció az előző esztendő első kilenc hónapjának az átlagos áremelkedése alapján történik, és a Statisztikai Hivatal adatai szerint ez az ún. nyugdíjas-infláció 2024 első 9 hónapjában 2,1% volt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minél alacsonyabb a nyugdíj, annál kisebb mértékű emelés várható, és mivel a magasabb nyugdíjnak a 2,1%-a is nagyobb, az emelés is látványosabb lesz. Például János most decemberben 372 eurót kapott az SP-től, ennek a 2,1%-a 7,80 euró, ennyivel egészítik ki 2025. január 1-étől a járandóságát, vagyis az új évtől 379,8 euróra lesz jogosult. Tibor nyugdíja 604,80 euró, januártól 617,50 eurót fog kapni, vagyis esetében a valorizáció plusz 12,70 eurót jelent. Erzsébet egy kicsivel még nagyobb kiegészítésre számíthat, ugyanis az SP-től jelenleg 844,70 eurót kap, aminek a 2,1%-a 17,70 euró, vagyis januártól ennyivel többet, pontosan 862,40 eurót folyósítanak majd neki.

Az emelést nem kell kérelmezni, az SP automatikusan átszámolja a járandóságokat. A nyugdíjasok januárban már az új, emelt összeget kapják, az SP erről írásbeli határozatot is küld.

13. nyugdíj

Az idei 13. nyugdíjat sokan már megkapták, aki pedig még nem vette át, karácsonyig annak is folyósítják. Természetesen jövőre is lehet rá számítani. A kormánykoalíció néhány hete módosította a 13. járandóságot szabályozó normát. Egyrészt bevezettek egy olyan feltételt, hogy a támogatás teljes összegére csak az szerezhet jogosultságot, aki legalább tíz évig dolgozott Szlovákiában, a rövidebb munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjasok csak egy arányos részt kapnak majd – minden ledolgozott év után az összeg egytizedét. Ez elsősorban a külföldön élő szeniorokat érinti.

Továbbá, a politikusok megszavazták, hogy jövőre emelkedni fog a 13. nyugdíj összege. Erik Tomáš munkaügyi miniszter elmondása szerint jövőre a karácsonyi ünnepek előtt az öregségi nyugdíjasok 680 euróra számíthatnak, ami 72 euróval több, mint az idén. A 70% alatti rokkantsági, az özvegyi és az árvaellátásban részesülők esetében a 13. nyugdíj minimális összege 300 euró marad, a 70% feletti rokkantsági nyugdíjasok pedig 500 euróra számíthatnak.

Minimálnyugdíj

A minimálnyugdíjak valorizálása külön mechanizmus szerint történik. Aki minimálnyugdíjban részesül, az lényegében két tételt kap: a nyugdíj-igény benyújtása után az SP által meghatározott összeget és egy nyugdíj-kiegészítést. A minimálnyugdíj intézménye ugyanis azt jelenti, hogy a kisnyugdíjasok nagyon alacsony járandóságát bizonyos feltételek teljesítése mellett kipótolják a vonatkozó törvénybe foglalt minimális szintre. Amikor év elején a nyugdíjakat emelik, akkor a kisnyugdíjasok eredetileg jóváhagyott járandóságát is valorizálják, és az eredményt összehasonlítják a minimálnyugdíj összegével. Ha az eredeti nyugdíj a valorizáció után is alacsonyabb a minimálnyugdíjnál, azt továbbra is ki fogják egészíteni a minimálnyugdíj szintjére. Ha esetleg a valorizáció után az eredeti nyugdíj összege hirtelen meghaladná a minimálnyugdíj szintjét, akkor a nagyobb összeget kezdik folyósítani.

„2025. január 1-étől változik a minimálnyugdíj összege is. Az a nyugdíjas, aki legalább 30 év társadalombiztosítási időszakot tud felmutatni, 397,30 euró minimálnyugdíjra lesz jogosult, 40 ledolgozott év esetében pedig 467,20 euróra lehet számítani” – erősítette meg a Szociális Biztosító.

Például Varga Máriának 42 év társadalombiztosítási időszak alapján jelenleg 474,60 euró minimálnyugdíjat folyósítanak, miközben a biztosító által megállapított öregségi nyugdíja 460,80 euró. 2025. január 1-étől az öregségi nyugdíját 2,1%-kal, azaz 9,70 euróval valorizálják 470,50 euróra. Ez alacsonyabb, mint a minimálnyugdíj januártól érvényes új összege (483,60 euró), ezért Mária járandóságát az új évtől kiegészítik havi 13,10 euróval, és a biztosító 483,60 eurót fog folyósítani a számára.

Fekete Péternek jelenleg ugyancsak 42 év társadalombiztosítási időszak alapján 474,60 euró minimálnyugdíjat folyósítanak, miközben a biztosító által megállapított öregségi nyugdíja 474,40 euró (mindössze 20 centtel egészítik ki). Az új évtől a járandóságát 10 euróval 484,40 euróra valorizálják, ami már meghaladja a minimálnyugdíj 2025-től érvényes összegét, úgyhogy januártól nem minimálnyugdíjat, hanem a számára előnyösebb öregségi nyugdíjat fogja kapni.