A nyugdíjasoknak megérheti adóbevallást készíteni

Szlovákiában nagyon alacsonyak a nyugdíjak, ezért sok szenior munkát vállal. Van, aki idős korában kezd el vállalkozni, de akadnak olyanok is, akik lakásuk egy részét, egy-egy szobát adnak bérbe, és így tesznek szert némi plusz bevételre. A nyugdíjasoknak nem minden esetben kötelező adóbevallást készíteniük, ugyanakkor megérheti, mert visszakaphatják a befizetett adót.

Akik tavaly alkalmazottként rendes munkaszerződésre vagy megbízásos szerződésre dolgoztak, el kell számolniuk az így befolyt jövedelemmel és a belőle levont adóelőlegekkel. Erre február 15-éig megkérhették a munkaadójukat, aki elvégezhette helyettük az éves adóelszámolást. Aki elfelejtette vagy lekéste ezt a dátumot, annak most adóbevallást kell kidolgoznia – de csak akkor, ha a tavalyi egész éves bevétele meghaladta a 2255,72 eurót. Az adóköteles összjövedelembe beleszámítódik mindenféle bevétel, amely adó tárgyát képezi, illetve amely nem mentesül az adó alól. A nyugdíj minden típusa (öregségi, korengedményes, rokkantsági, özvegyi, árvasági és szolgálati öregségi) mentesül az adó alól.

Előfordulhat olyan eset is, hogy egy idősebb személy a nyári hónapokban külföldi idénymunkát vállalt – ez esetben a külföldről származó bevételt is be kell vallani.

Kinek előnyös?

Az a nyugdíjas, aki tavaly alkalmazotti szerződés alapján 2255,72 eurónál kevesebb jövedelemre tett szert, nem köteles adóbevallást készíteni. Ám, ha a munkaadója a béréből havonta levont bizonyos adóelőleget, előnyös lehet számára kitölteni az adóbevallási ívet, ugyanis minden bizonnyal adótúlfizetése van, amit most visszakérhet az adóhivataltól. Azt pedig csakis az adóbevallási ív kitöltésével teheti meg, ugyanis a visszajáró összeget igénylő kérvény a nyomtatvány részét képezi. Az adótúlfizetést csak akkor adják vissza, ha az több 5 eurónál. Az ennél kisebb tétel az államkasszában marad.

Példa

Mária egész évben alkalmi munkát vállalt havi 130 euróért. Így összesen 1560 eurót keresett, a nyugdíján kívül más plusz bevétele nem volt. Ez az összeg kevesebb, mint az adóalap adómentes részének a fele (2255,72 euró), ezért, ha adóbevallást készít, az adóhivatal visszaadja neki az összes befizetett adót, ami az esetében 342 euró. Megéri kitöltenie a nyomtatványt.

Erzsébet is egész évben vállalt alkalmi munkát, ám ő többet kapott havonta: 200 eurót, vagyis az egész évi bevétele 2400 euró. A nyugdíjon kívül más jövedelme nem volt. Mivel a 2400 euró magasabb az adóalap adómentes részének a felénél, ő nem feltétlenül szerez jogosultságot az adó visszatérítésére.

A vagy B típusú űrlap?

Ha a nyugdíjasnak csak alkalmazottként volt bevétele, A típusú adóbevallási ívre van szüksége. Ha volt egyéb jövedelme is – például vállalkozásból, bérbeadásból, nem pénzbeli nyereményből, ingatlan eladásából, értékpapírokból stb. –, akkor a B típusú nyomtatványt kell választania.

Akinek év közben több állása volt, több alkalmi munkát vállalt (egy időben vagy egymás után), akkor is csak egy adóbevallást tölt ki. A nyomtatvány kitöltéséhez szükség van a munkaadó(k) igazolására arról, hogy tavaly mennyi volt a fizetése, és a bruttó bérből mennyi adót és járulékot vontak le. Ezt az igazolást mellékelni kell az adóbevalláshoz. Az űrlapon fel kell tüntetni az összes munkáltató adatait. Aki tavaly több cégnél is dolgozott, előbb össze kell adnia, hogy összesen mennyit keresett, és a munkaadók összesen mennyi adót és járulékot vontak le.

Kell igazolás a nyugdíjról?

Azok a szeniorok, akiknek 2021-ben egész évben folyósítottak nyugdíjat, vagy visszamenőleg jóváhagyták számukra az év elejétől, az adóbevallásban feltüntetik az egész évi járandóságuk összegét is – de nem a bevételek között, hanem az adóalap csökkentésére vonatkozó részben. A járandóság összege annak a megítélése szempontjából fontos, hogy az adott személy jogosult-e valamilyen adómentes részre.

Adókedvezmények

Akinek tavaly egész évben folyósítottak nyugdíjat, vagy visszamenőleg jóváhagyták számára az év elejétől, nem jogosult alkalmazotti prémiumra.

Ha a nyugdíjassal egy háztartásban él egy vagy több eltartott gyermek, érvényesítheti az adóbónuszt, de csak akkor, ha tavaly a nyugdíj mellett munkaszerződés alapján vagy vállalkozásból legkevesebb a minimálbér 6-szorosának (3738 euró) megfelelő bevételre tett szert. Úgynevezett passzív bevételekre ezt a kedvezményt nem lehet érvényesíteni. Passzív bevételnek számít például a bérbeadásból, nem pénzbeli nyereményből, ingatlan eladásából, értékpapírokból származó jövedelem.

A dolgozó nyugdíjasok ugyancsak érvényesíthetik a házastársukra vonatkozó adómentes részt, ám a férj/feleség saját jövedelmeként fel kell tüntetni a számára folyósított nyugdíjat is, amellyel ugyancsak csökkenteni kell az adómentes részt. Még ha a házastárs egész évi járandósága alacsonyabb is volt 4511,43 eurónál, a házastársra vonatkozó kedvezménnyel csak akkor lehet élni, ha a házastárs eltartott gyermekről gondoskodott, gondozói hozzájárulásban részesült, vagy egészségkárosodott személynek minősült.

Az A és a B típusú nyomtatvány beszerezhető az adóhivatalban vagy letölthető a hivatal honlapjáról. A kitöltött űrlapokat elektronikusan, személyesen vagy postai úton kell legkésőbb március végéig eljuttatni az adóhatósághoz.