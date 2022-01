Győrben játszik az Óvár? Kétmilliárdos csarnok alkalmatlan nemzetközi meccsekre

Négy éve adták át, s több mint kétmilliárd forintból épült meg a mosonmagyaróvári sportcsarnok. A női kézilabda csapat most bejutott az Európa-ligába, de úgy tűnik, Győrbe kell vinnie a hazai meccseit, mert „tervezési hiba miatt a kétoldali lelátó nem tudott megvalósulni”. Emellett a klímarendszerrel is gondok vannak. Jövő vasárnap a francia Besancont fogadják.

Arról a Győri Új Szóban már beszámoltunk, hogy néhány helyi önkormányzati képviselő szerint rövid távú, átgondolatlan volt a mosonmagyaróvári sportcsarnok építése, a polgármester viszont úgy látja, nincs rosszul megépítve, csak már nem tudja kiszolgálni a jelenlegi igényeket. Most multifunkcionális sportkomplexum is épül a még szinte új sportcsarnok mellett, mert azt néhány év alatt „kinőtték”.

A decemberi testületi ülésen Szabó Miklós (Mosonmagyaróvári Polgári Kerekasztal Egyesület) képviselő úgy fogalmazott: egyesületük többször elmondta, hogy az UFM Aréna rossz helyen van, és funkcionálisan kedvezőtlen, „ez nem egy multifunkcionális csarnok, jelenleg U15-ös röplabdatorna rendezésére sem alkalmas. Most kiderül, hogy konstrukcióhibás, a klímarendszer nem úgy lett megtervezve, vagy elkészítve, ahogy kellett volna, hogy hosszútávon kiállja a próbát. Most építenek mellé egy munkacsarnokot, amiről nem is igazán tudni, szükséges-e, vagy csak azért építik, mert állami támogatást kaptak rá. Ez a csarnok jelen pillanatban alkalmatlan, hogy nemzetközi mérkőzéseket játsszon a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club, így valószínűleg Győrben fogja játszani a mérkőzéseit. Tehát épült egy olyan csarnok, amely gyakorlatilag, nem hogy hosszútávon nem állja ki az idők próbáját, hanem már 4 éven belül is alkalmatlan bizonyos funkciókra.”

Árvay István polgármester szerint az a léptékű fejlesztés, amit ott a gimnáziumi telken végeznek a munkacsarnokkal, az atlétikai pálya bővítésével, a sportosztály elindításával, nagyon is koncepciózus és átgondolt. Felépült mellette egy NB I-es csapat, amelyik erős középcsapatként már nemzetközi meccseket is tud játszani. Valóban vannak az UFM Arénának tervezési hibái, „sajnos már akkor is látni lehetett, mikor kivitelezési fázisba fordult. Ezt nem tagadták, észrevételezték is, csak abban a konstrukcióban nem volt arra mód, hogy új terveket hozzanak elő, mert gyakorlatilag meghiúsult volna a beruházás mértéke, s maga a beruházás is. Megállapították, hogy nem érdemes a nagy klímát naponta 15-20-szor elindítani a kis szobákban lévő hűtés miatt, célszerűbb oda kisebb hűtőegységeket felszerelni. Ez még önmagában a klímarendszert nem minősíti, csak azt, hogy nem épültek ki a kiszolgáló helyiségekben önálló klímaberendezések, s ez fog most oda bekerülni.” A polgármester „sajnálja, hogy a nemzetközi mérkőzéseket nem játszhatják Mosonmagyaróváron, ez valóban fájó pont. A csarnok felső lelátójára oszlopokat kellett utólag beterveztetni, ami tervezési hiba volt, ezért a kétoldali lelátó nem tudott megvalósulni épületen belül.”

A mosonmagyaróvári képviselő-testület decemberben úgy döntött, 12 és fél millió forinttal hozzájárul az UFM Aréna folyadékhűtő rendszerének rendkívüli javításához, független folyadékhűtő rendszer telepítéséhez.

Az MKC jövő vasárnap a francia Besancont, január 22-én a svéd Solát, február 20-án a horváth Zagrebet fogadja – valószínűleg Győrben.