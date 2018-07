Ha most nem kap 13. fizetést, 14.-et sem fog

A Fico-kabinet tavaly bejelentett második szociális csomagjának újabb intézkedéséről derült ki, hogy csupán a választóknak szánt reklámfogás, gyakorlati haszna egyenlő a nullával.

A 13. és 14. fizetésre adott állami járulékkedvezményt ugyanis még azok a cégek sem veszik igénybe, amelyeknél eddig is volt 13. fizetés. Összességében aki eddig is adott félévi jutalmat, az most is megtette, a kedvezmény kihasználása nélkül, további munkaadókat pedig nem ösztönzött jutalmazásra a változás.

Nem zárható ki, hogy ez idővel megváltozik, ha a munkaadók „felfedezik” az újítást, de ez a jövő titka. A kormány ugyanis a jogszabály gyors elfogadását követően év közben, májustól léptette életbe a változásokat, vagyis a vállalkozóknak nem volt elég idejük reagálni.

A parlament februárban fogadta el a módosítást, amely adó- és járulékkedvezményt biztosít a 13. és 14. fizetésre.

Az SNS által javasolt intézkedés szerint ehhez a 13. fizetést júniusban, a 14.-et decemberben kell kifizetni, vagyis azok a munkáltatók, akik szerettek volna élni ezzel a lehetőséggel, erre először a múlt hónapban keríthettek sort. Az előzetes felmérések szerint azonban a járulékkedvezmény igénybevételével kapcsolatos feltételek még azokat a nagy cégeket is elriasztották, amelyek egyébként fizetnek 13. bért.

Elhibázott ötlet, hogy míg a munkaadónak az alkalmazott teljes átlagfizetését ki kell fizetnie 13. vagy 14. fizetésként, az adó- és járulékkedvezmény csak 500 euróig érvényes

– nyilatkozta Miriam Špániková, a Munkáltatói Szervezetek Szövetségének (AZZ) szóvivője. Szlovákiában a bruttó átlagbér már ezer euró körül mozog, Špániková szerint így kevés az olyan munkaadó, amely tényleg teljes értékű 13. fizetést tud adni, ha viszont ennél kevesebb jutalmat ad, nem élhet a kedvezménnyel. A Statisztikai Hivatal szerint a munkaadók által fizetett 13. fizetés átlagosan 118 euró. Az ötletet, hogy a járulékkedvezményes 13. fizetésnek el kell érnie az átlagbért, az SNS képviselői az utolsó pillanatban csempészték bele a módosításba, és a parlament a bírálatok ellenére is rábólintott. Idén ráadásul a 13. fizetésnél csak az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésétől tekintenek el, ami legfeljebb 370 eurós megtakarítást jelent, az 500 eurós megtakarítás csak a jövő évtől lép életbe, amikor jövedelemadó sem terheli majd a kifizetett összeget.



Nem kevésbé problémás az a megszorítás is, hogy a 13. fizetést csak kettő, a 14.-et pedig négyéves munkaviszony után lehet fizetni, ez újabb adminisztratív feladatokat hárít a munkáltatókra, miközben a négyéves munkaviszony egy munkahelyen manapság már egyre ritkább. A 13. fizetésre nyújtott járulékkedvezményt például eredetileg a zsolnai Kia Motors Slovakia autógyár is igénybe szerette volna venni, később azonban elállt ettől. „Az általunk fizetett bónuszok ugyan meghaladják az alkalmazottaink 13. és 14. fizetésének az összegét, azonban még így sem felelünk meg a jogszabályban szereplő szigorú feltételeknek” – mondta Dušan Dvořák, a társaság szóvivője.



A Szlovák Vállalkozói Szövetség (PAS) szerint a cégek nagyjából háromnegyede ad az alkalmazottainak év végi jutalmat, de csak minden második fizeti ki az összes dolgozójának. Ha a járulékkedvezményt a legjobban fizető cégeknek sem éri meg igénybe venni, a kisebb cégekre ez hatványozottan érvényes. Ráadásul olyan megkötés is van, hogy járulékkedvezményes 14. fizetést csak az adhat, aki az adott év júniusában adott 13.-at is. Nálunk viszont az év végi jutalmazás a gyakoribb, de a szabályozás lehetetlenné teszi a kedvezmény felhasználását azok számára, akik félévkor nem, csak karácsony előtt adnának plusz fizetést.



A 13. és 14. bért fizető cégek között van a legnagyobb autógyártó, a Volkswagen. „A 13. fizetést július elején fizetjük, a havi átlagbér 60 százalékát. Akik több mint tíz éve dolgoznak nálunk, azoknál eléri a 65 százalékot, miközben a dolgozóink bruttó átlagbére 1854 euró körüli. A decemberben fizetett 14. bér a bruttó fizetés 50 százaléka” – mondta Michal Ambrovič, a Volkswagen Slovakia szóvivője. Mindezek ellenére a Volkswagen sem vette igénybe az erre nyújtott járulékkedvezményt. Hasonlóan járt el a nagyszombati PSA Slovakia autógyár és a Slovnaft kőolaj-finomító is, miközben mindkét cég a Volkswagenhez hasonló jutalmat ad alkalmazottainak. „Azok a cégek, amelyek eddig is fizettek 13. vagy 14. fizetést, ezután is fognak, függetlenül attól, hogy változtak a jogszabályok. A kérdés az, hogy mennyi veszi igénybe a járulékkedvezményt” – mondta Martin Hošták, a Munkáltatók Országos Szövetségének (RÚZ) titkára. (mi, SITA)