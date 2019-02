Csúcson a szlovákiai lakóingatlanok ára

Legutóbb a gazdasági válság tíz évvel ezelőtti kirobbanását megelőző időszakban voltak olyan drágák a szlovákiai lakóingatlanok, mint manapság. Az egyes ingatlantípusok és régiók árai között azonban továbbra is látványos különbségek vannak.

Pozony | Legutóbb a gazdasági válság tíz évvel ezelőtti kirobbanását megelőző időszakban voltak olyan drágák a szlovákiai lakóingatlanok, mint manapság. Az egyes ingatlantípusok és régiók árai között azonban továbbra is látványos különbségek vannak.

Az elemzők korábban azzal kecsegtettek, hogy a lakóingatlanok ára már elérte a csúcspontot, az elkövetkező időszakban így már ezek fokozatos csökkenésére kell felkészülnünk. A legfrissebb adatok azonban ennek az ellenkezőjét bizonyítják. „Tavaly a lakóingatlanok átlagos négyzetméterenkénti ára éves átlagban 1431 euró volt. Ennél drágábban legutóbb tíz évvel ezelőtt, a gazdasági válság kirobbanása előtt juthattunk hozzá az ingatlanokhoz” – derül ki a jegybank legfrissebb elemzéséből. Az elmúlt évben ráadásul a negyedéves lebontás is folyamatos drágulást mutatott. Míg 2018 elején egy négyzetméternyi lakóingatlan átlagosan 1396 euróba került, az év végére ez elérte az 1463 eurót.

Elszálltak a lakásárak

„A tavalyi gyors növekedés elsősorban a lakások dinamikus drágulásával magyarázható” – nyilatkozta Mikuláš Cár, a jegybank elemzője. A négyzetméterenkénti átlagos lakásár a tavalyi utolsó negyedévben 1787 euró volt, ami 3,4 százalékkal több az előző negyedévi, és 9 százalékkal az egy évvel korábbi árnál. A családi házak négyzetméterenkénti ára az elmúlt év végén átlagosan 1171 euró körül mozgott. Ez a harmadik negyedévinél ugyan 0,2 százalékkal alacsonyabb, éves összehasonlításban azonban a családi házak is 5,5 százalékkal drágultak. Régiós viszonylatban továbbra is Pozsony vezet, ahol egy négyzetméternyi lakóingatlanhoz tavaly átlagosan 1973 euróért juthattunk hozzá, a legolcsóbbnak Nyitra megye számít, ahol ez 748 euró. A Jaguar autógyártó nyitrai beruházásának köszönhetően azonban a megyeszékhelyen alaposan megugrottak az ingatlanárak, ami a megyei adatokon is meglátszik. Tavaly éves szinten Nyitra megyében nőttek a leggyorsabban, több mint 23 százalékkal az ingatlanárak. A sor végén ezúttal Pozsony található, nem egész 6 százalékos drágulással. „Mindezt figyelembe véve nem csoda, hogy az elmúlt egy évben Nyitra megyében romlottak a legnagyobb ütemben a lakáshoz jutás esélyei, míg Kassa, Nagyszombat és Besztercebánya megyében enyhe javulásról adhattunk számot” – mondta Cár.

Drága Pozsony

A pozsonyi ingatlanok nem csupán Szlovákián belül számítanak drágának, régiós összehasonlításban sem a legolcsóbbak. Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat adatai szerint az elmúlt időszakban valamennyi régiós országban jelentős volt a lakásdrágulás. Szlovákiában a múlt év harmadik negyedében 21, Csehországban 32, Magyarországon 31 százalékkal voltak magasabbak a lakásárak, mint 2015-ben. Valamennyi régiós fővárosra igaz, hogy az adott országban ott a legjelentősebb a lakáspiaci kereslet, ennek megfelelően az árak is magasabbak az országos átlagoknál – áll az ingatlan.com elemzésében. Az ingatlanhirdetési portál 2018-as lakásár és kereseti statisztikái alapján azt vizsgálta, hány évig kell dolgozni egy 50 négyzetméteres lakásért a régiós fővárosokban, azaz Pozsonyban, Prágában, Budapesten és Varsóban. A hirdetőportál adatai alapján, átlagos nettó átlagfizetéssel számolva, egy 50 négyzetméteres lakáshoz a legnehezebben Pozsonyban lehet hozzájutni, ahol ezért 8,13 évet kell dolgozni. Prágában 8,05, Budapesten 7,56, Varsóban 7,46 évre jutó nettó bér kell egy 50 négyzetméteres ingatlanhoz.

Javulhat a helyzet

Mire számíthatunk az elkövetkező időszakban? „Az ingatlanárak eddigi gyors növekedése elsősorban az olcsó és viszonylag könnyen elérhető hiteleknek volt köszönhető, ezekkel ugyanis sok olyan család is ingatlanhoz jutott, amely korábban erről nem is álmodhatott. A jegybank azonban az elmúlt időszakban szigorított a hitelhez jutás feltételein, aminek a hatását idén már megérezzük. Csökkenhet a kereslet a lakáspiacon, aminek köszönhetően lassulhat az áremelkedés üteme” – mondta Roman Vrbovský, a jegybank elemzője.