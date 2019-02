A szlovákiai bankok többsége az ingyenes számlavezetéssel is trükközik

A reklámokban szinte az összes pénzintézet kínál az ügyfeleinek kedvező számlacsomagot, ebbe gyűjtve az ajánlott szolgáltatásait és ennek ellenértékét. A csomagképzés célja, hogy ne kelljen az ügyfeleknek kitalálniuk, milyen szolgáltatásokat igényelnek a számla mellé. A bankok a tipikusnak tartott igényeket próbálják a csomaggal lefedni: csomagokat kínálnak fiataloknak, családoknak, vállalkozásoknak stb. Ma már a csomagokat számla és kártya kombinációjában kínálják. A bank kiválasztásánál azonban nem szabadna a reklámok alapján tájékozódnunk, hiszen ezekben a lényeget legtöbbször a képernyő alján pár másodpercre felvillanó kisbetűs részben tüntetik fel, vagy még abban sem. A reklámokban szereplő ajánlatokat legtöbbször az „ideális ügyfélre” szabják, akinek az ingyenes számlavezetéshez több feltételt is teljesítenie kell.

Erre vágynak az ügyfelek

A banki ügyfelek többsége ezzel szemben ma már alapkövetelménynek tartja az ingyenes számlavezetést, beleértve a kártyahasználatot is, és azt sem tartják elfogadhatónak, hogy ezért cserébe bonyolult feltételrendszernek kelljen megfelelniük. Hogy segítsen az eligazodásban, a pénzpiaci termékek összehasonlításával foglalkozó Finančná Hitparáda portál legfrissebb elemzésében annak nézett utána, hogy mely bankok felelnek meg leginkább azon ügyfelek elvárásainak, akik számlacsomagot szeretnének nyitni. A számlavezetés egy szolgáltatás, így értelemszerűen vannak költségei. A számlanyitást követően a számla fenntartásáért rendszeresen (általában havonta, de előfordulhat, hogy negyedévente) számlavezetési díjat fizetünk, függetlenül attól, hogy mekkora pénzforgalmat bonyolítunk le. Emellett fizetünk a bankszámlán keresztül lebonyolított műveletekhez igazodó további költségeket, (ún. tranzakciós díjakat). Ezek többnyire a végrehajtott műveletek összegével arányosak. Így fizetünk például az átutalásért vagy csoportos beszedési megbízásért. A bankok általában külön felszámolják a bankkártya költséget (pl. éves díjat, készpénzfelvétel díját) és további szolgáltatásokért is kérhetnek pénzt a számlavezető bankok (pl. az internetes vagy mobilra érkező számlainformációnak is költsége van).

A LEGOLCSÓBB SZÁMLACSOMAGOK TOPLISTÁJA:

A 2019. február 8-ai adatszerzésen alapuló táblázatban szereplő banki termékeket az ügyfél által ténylegesen kifizetett éves díj alapján rangsoroltuk. Az éves díj nem az adott év havi díjainak az összege, a számladíj ugyanis nem feltétlenül tartalmazza az ügyfél által igénybe vett összes szolgáltatás árát és a bank által kínált bónuszokat. A példánkban szereplő díjak egy olyan ügyfélre vonatkoznak, akinek havonta 3 állandó átutalása van, egyszer utal át pénzt az interneten keresztül, kétszer vesz fel pénzt saját bankjának az automatájából, háromszor fizet kártyával az üzletben együttesen 200 eurót, a bankszámláján 500 euró van, és havonta 400 euró érkezik a számlájára. (Forrás: financnahitparada.sk)

Ingyenes csomagok

„Szlovákiában jelenleg csupán két olyan pénzintézet található, amelyeknek az ügyfelei a számlacsomaghoz ingyen és bármilyen feltétel nélkül hozzájuthatnak. Az egyik a szlovák piacon újoncnak számító 365.bank, a másik pedig a Fio banka. Ez utóbbi azonban az ingyenes csomagot megrendelőknek havonta csak egy ingyenes pénzkivételt tesz lehetővé, a többi pénzfelvételért már fizetniük kell” – nyilatkozta Martin Švidroň, a Finančná Hitparáda elemzője. Az mBank és az UniCredit Bank ügyfeleinek az ingyenes számlacsomaghoz már eleget kell tenniük pár feltételnek, az is igaz azonban, hogy e tekintetben még ez a két pénzintézet kínálja a legkedvezőbb csomagot. Az UniCredit megköveteli, hogy havonta legalább 400 euró érkezzen a számlára, az mBank pedig azt, hogy havonta legalább 70 eurót fizessünk a kártyájával, vagy éljünk a hitelajánlatukkal.

A többi pénzintézet is több bónuszt kínál az ügyfeleknek, ezekhez azonban már több feltételnek is meg kell felelniük. A bankok egy részénél a számlák megnyitásához kötelezően el kell helyezni egy előírt minimális összeget (ez a számlanyitási minimum), vagy pedig vállalni kell, hogy havonta rendszeresen meghatározott összegű pénz (jövedelem) érkezik a számlára. A kötelezően elhelyezett összeg a számlanyitást követően a legtöbb esetben szabadon felhasználható.

Megéri szétnézni a piacon

„A banki ügyfeleknek megéri kihasználni a pénzintézetek között dúló konkurenciaharcot, és a lehető legkedvezőbb számlacsomag mellett dönteni. Ha puszta kényelemből a végsőkig kitartunk egy-egy bank mellett, annak a pénztárcánk látja kárát. Az internetnek köszönhetően ma már pillanatok alatt bárki összehasonlíthatja a pénzintézetek ajánlatait, kiválasztva a számára legmegfelelőbbet” – mondta Švidroň. (mi)