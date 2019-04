VIGYÁZAT: kullancsveszély

A kullancs nemcsak súlyos, hanem akár végzetes betegséget is okozhat. Leggyakoribb a Lime-kór és a kullancs okozta agyhártyagyulladás. Az utóbbi betegséget oltással meg lehet előzni, bár sokan lebecsülik, a Lime-kór ellen nincs ilyen lehetőség. Az oltás elsősorban a turistáknak, a falun élő időseknek és a gyerekeknek ajánlott. A Közegészségügyi Hivatal statisztikai adatai szerint tavaly megnőtt a Lime-kór és az agyhártyagyulladás eseteinek száma. Mindkettőt – emberre és állatra – a kullancs terjeszti.

Amikor eltávolítottuk a kullancsot, a csípés helyét fertőtlenítsük. Ehhez a jódot tartalmazó preparátum az idális.

A csaknem 150 fertőző betegség korai felismerése a kutyaés macskatulajdonosok számára eléggé igényes feladat, és a következmények gyakran halálosak. A paraziták károsítják a belső szerveket, ami halálos lehet. A tulajdonosoknak ezért nemcsak saját magukat, hanem a kutyát és a macskát is védeniük kellene. Tekintettel arra, hogy néhány parazita idővel bizonyos gyógyszerekkel szemben ellenállóvá válik, legjobb, ha az állatorvostól kérünk tanácsot.



Ruha, kullancsriasztó, védőoltás



A kullancs a jó vérellátású, vékony bőrrel fedett helyeket kedveli: a hónaljat, a térd alatti bemélyedést, az ágyékot, a hasat, a csuklót. Jó „hegymászói képességekkel” rendelkezik, így hát nem csoda, hogy képes a nyakra, a fül mögé, a fejre is felmászni. Ha szabadban töltöttünk bizonyos időt, hazaérés után alaposan nézzük át nemcsak a saját testünket, hanem a háziállatunkét is.

A kullancs a legfeljebb egy méter magas növényzetben várja türelmetlenül áldozatát. A fű, alacsony bokor, a lehullott levél ideális feltételeket teremt szaporodásához

– mondja Lucia Kováčová állatorvos. A megelőzés alapja az agyhártyagyulladás elleni védőoltás. Ha a szabadba készül, viseljen hosszú ujjú ruhát, nadrágot, magas szárú cipőt, lehetőség szerint világos színűt. Használjon rovarirtót, lehetőleg ne tartózkodjon magas fűben, és hazatérés után alaposan nézze át a testét.



A háziállatról se feledkezzen meg



A kutya és a macska nagyobb veszélyben van, mint az ember, mert többet tartózkodik a szabadban. Az állatorvosnak több tippje is van arra, hogyan védhetjük az élősködőktől. Az első a rágótabletta, aminek hatása 3 hónapig tart. A másik a nyakra helyezhető rovarirtó, ami felszívódik a bőrbe és 3 hónapig véd, a harmadik pedig a hagyományos parazitaellenes nyakörv, ami még hosszabb ideig távol tartja a kullancsot.



Hogyan távolítsuk el?



Ha mégis megcsípett bennünket a kullancs, olajat és krémet soha se tegyünk a parazitára, ahogyan azt régen javasolták. Ugyanis amikor a kullancs nem kap levegőt és „fulladozik”, a nyála bekerül a szervezetbe, és így nagyobb a valószínűsége annak, hogy az emésztőnedveiben található kórokozók fertőzést váltanak ki.

Eltávolításához csipeszt vagy más fogószerű eszközt ajánlok. Fontos, hogy a kullancsot a bőrhöz minél közelebb enyhén fogjuk meg, és jobbra-balra finoman mozgassuk, mintha körzővel félkört rajzolnánk. Amikor már eltávolítottuk, a csípés helyét fertőtlenítsük, ehhez a jódot tartalmazó preparátum az ideális

– magyarázta a szakember.

(ki-b)