Nyolc természetes szer nátha ellen

1. CINK



Ez az antioxidánsokat tartalmazó ásványi anyag gyulladáscsökkentő és antibakteriális képességgel is rendelkezik, sőt! A cink számos enzimfunkcióban is közreműködik: segítségével például a hőháztartásunk és a fehérjeszintézisünk is helyesen fog működni. A legújabb kutatások ráadásul azt is kimutatták, hogy a cinkhiányban szenvedő emberek az átlagosnál gyengébb immunrendszerrel rendelkeznek, tehát érdemes figyelni a cinkbevitelre.



2. D-VITAMIN



Nemcsak csonterősítő, hanem immunserkentő hatása is van – feltéve, ha eleget fogyasztunk belőle. A D-vitamin ráadásul az összes többi vitamin és ásványi anyag felszívódásában is segít, tehát nem bánik kesztyűs kézzel a náthát okozó baktériumokkal! A tél végére a felnőttek 2/3-a szenved D-vitamin-hiánytól, ezért a hideg hónapokban érdemes D-vitamint is szedni.



3. PROBIOTIKUMOK



Az immunrendszer védekezési mechanizmusának 70%-a a gyomorban helyezkedik el, ezért fontos, hogy gyakran fogyasszunk probiotikumokat (azaz jótékony baktériumokat) tartalmazó élelmiszereket. A savanyú káposztában, a kefirben, valamint az élőflórás joghurtokban és tejes italokban különösen sok az immunerősítő tápanyag, tehát érdemes „bekamrázni” belőlük!



4. BODZA



Az egyik leggyakrabban használt gyógynövény, amely teaként fogyasztva hatásosan csökkenti a gyulladásos betegségek tüneteit, és megállítja a káros baktériumok elburjánzását a testben. Mindezt a benne található fenoloknak köszönhetjük, amelyek híresen jó fertőtlenítő hatásúak.



5. SZUROKFŰ (OREGÁNÓ)



Sokan csak a pizza fűszerezésére használják, pedig már az ókori Egyiptomban is oregánóval gyógyították a köhögést! A természet antibiotikumának is tartott gyógynövény forrázata egyébként étvágygerjesztő, idegnyugtató és baktériumölő hatással is rendelkezik.



6. CHLORELLA ALGA



Nagy népszerűségnek örvend a fehérjében és vitaminokban (A-, B1-, B2-, B6-, B12-, Cés

E-vitaminban) is gazdag alga, mely a terhesség alatti vashiány gyógyítására is kitűnően alkalmas. A tudósok szerint a chlorella alga annyiféle vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, mint 40 különböző gyümölcs, zöldség és gombaféle!



7. GOMBAKIVONAT



Ha önmagában is szereti a gombát, a gyakori fogyasztás mellett nincsen további teendő, ha viszont nem szereti az ízét, mindenképpen próbálja ki a vírusölő és immunerősítő tulajdonsággal rendelkező gombakivonatot, melyet oldat formájában talál meg a gyógynövényboltokban.



8. FOKHAGYMA



Nemcsak a vámpírokat tartja távol, de a vírusokat is! Egy friss kutatás szerint a fokhagyma olyan immuncellákat erősít meg a szervezetben, melyre más táplálék nem képes, ezért fogyasztásával felgyorsítható a nátha és a megfázás lefolyása.

(zdr-k)