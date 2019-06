Nárciszok napja - Rekord mennyiségű pénz gyűlt össze

Az országos gyűjtésbe 789 társszervező és 15 493 önkéntes kapcsolódott be. „Hálásak vagyunk minden centért. Ebben az évben is mindent megtettünk az akció jó megszervezéséért, a bevételt a daganatos betegek különféle formájú támogatására fordítjuk” -mondta Eva Kováčová mérnök, a Rákellenes Liga igazgatója. A liga idén is folytatja a jól bevált és népszerű projektek szervezését, amelyek között meg kell említeni az ingyenes onkotanácsadást (0800 11 88 11), az ingyenes egyéni és csoportos pszichológiai tanácsadást, az egyhetes családi kirándulásokat, a betegek üdültetését, az egyszeri pénzügyi segítséget a rászoruló betegeknek, a rákos gyerekek szüleinek lakhatási lehetőség biztosítását, programok, rendezvények szervezését, a rehabilitációt a segélyközpontokban. A bevétel egy részét a felvilágosításra, a megelőzés fontosságának hangsúlyozására, modern berendezések vásárlására, a palliatív osztályokra, a hospice beteggondozásra, a betegszervezetek és az onkológiai kutatás támogatásra fordítják.

