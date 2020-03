Koronavírus: A WHO álláspontja a leggyakoribb tévhitekről

A koronavírus csak meleg és nyirkos éghajlaton terjed



Egyre több bizonyíték van arra, hogy a COVID-19 az egész világon terjed. Tekintet nélkül arra, ki melyik égövben él, ha nem szükséges, ne utazzon!



Hideg vízben vagy hóban elolvad



Nincs bizonyíték arra, hogy a hideg megöli a vírust. Az ember normális testhőmérséklete 36,5°C-37°C. A COVID-19 ellen a leghatásosabb védekezés a rendszeres és alapos kézmosás fertőtlenítő géllel vagy meleg vízzel és szappannal.



Megvéd bennünket a forró fürdő



A már említettek miatt ez nem igaz. A test belső hőmérsékletét a forró fürdő nem változtatja meg. Kezét meleg vízzel mossa és vigyázzon, hogy mosatlan kézzel ne nyúljon a szeméhez, a szájához, az orrához.



Megfertőzhet a Kínából vagy más érintett országból érkező küldemény



Bár a vírus bizonyos felületeken több óráig, sőt napokig megmaradhat, nem valószínű, hogy a küldeménnyel való manipulálás után megmarad. A biztonság kedvéért az ilyen árut fertőtlenítse, majd vízzel és szappannal mossa meg a kezét.



A hőmérő kimutathatja a koronavírust



A magasabb testhőmérséklet a koronavírus-fertőzés egyik tünete. A lázmérés nem biztos, hogy kiszűri azokat az embereket, akik ugyan már vírushordozók, de tüneteik még nincsenek. Körülbelül 2-10 napon belül jelentkeznek.



Háziállatok is terjeszthetik a vírust



Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a kutya vagy a macska kockázatos lenne. A biztonság kedvéért mindig mosson kezet, ha hozzáér házi kedvencéhez. Ez megvéd az E.coli baktériumtól és a szalmonellától is.



A tüdőgyulladás elleni vakcina megvéd



Nem. A szakemberek külön szérumot szeretnének ellene kifejleszteni. A tüdőgyulladás elleni vakcina akkor is hasznos, mert olyan betegségektől véd meg, amelyek megnövelnék a koronavírus-fertőzés esetleges kockázatát.



Csak az idős embereket sújtja



Nem. Korra való tekintet nélkül támadhat. Az asztmában, cukorbetegségben vagy szív- és érrendszeri betegségben szenvedő idősek csak kismértékben veszélyeztetettebbek. A WHO mindenkinek, a fiataloknak és a gyerekeknek is azt ajánlja, hogy tegyék meg a fertőzés elleni lépéseket.



Van gyógyszer a koronavírus ellen



Nem igaz. Nem létezik speciális gyógyszer ellene, csak a tünetek enyhítésére. Jelenleg néhány hatóanyagot vizsgálnak, de ezeket klinikai teszteknek kell alávetni.

(iZdravie)