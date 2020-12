Ez a karácsony más lesz, mint a többi...

Egy felmérésből az derült ki, hogy a megkérdezettek 14 százaléka szorongással várja az ünnepeket, 8 százalékuknak pedig depressziót okoznak. Az arány valószínűleg sokkal nagyobb lenne, ha a hónapok óta tartó járvány negatív hatásait is figyelembe vennénk. Ragaszkodjunk-e a hagyományokhoz és mindenáron családi körben töltsük az ünnepeket, vagy ki se mozduljunk otthonról, vállalva, hogy ennek esetleg lelki egészségük látja kárát. Van, aki nem tudja és nem is akarja az ünnepet egyedül tölteni. Gyógyírt jelent számára, ha szerettei veszik körül.

Készüljünk fel a látogatásra

A pandémia idején rendkívül fontos, hogy a minimumra csökkentsük a vírusfertőzés kockázatát. Ha vendégségbe megyünk vagy látogatót várunk, néhány napig ne utazzunk tömegközlekedési eszközzel, kerüljük a tömeget. Figyeljük egészségi állapotunk alakulását, s ha fertőzésre utaló tünetet tapasztalunk, inkább mondjuk le a látogatást. Nem árt, ha nagyobb gondot fordítunk immunrendszerünk erősítésére, az egészségesebb táplálkozásra. A jó minőségű étrend-kiegészítők ebben az időszakban aranyat érnek.

Ha depresszióra gyanakszik annak mondja el érzéseit, akiben megbízik

szakembertől kérjen segítséget

tartsa a kapcsolatot a barátokkal és a családtagokkal

rendszeresen étkezzen, pihenjen

kerülje az alkoholt, és csak az orvos által ajánlott, előírt gyógyszert szedje

Részletek – fontosak

Az ünnepi vacsora előtt is sokat tehetünk a fertőzés elkerüléséért. Ha a családban van veszélyeztetett személy, tegyünk meg mindent védelméért, s a lakásban is viseljünk szájmaszkot. Próbáljuk meg ölelkezés, puszilkodás, kézfogás nélkül üdvözölni egymást. Ha mi vagyunk a vendéglátók, fertőtlenítsük az asztalt, a kilincseket, a fürdőszobában legyen fertőtlenítőszer, és készítsünk mindenkinek tiszta törülközőt – esetleg névvel jelöljük meg. Ügyeljünk arra, hogy étkezés előtt mindenki mosson kezet. A vendégeknek külön tálba tegyünk édességet. Az ital felszolgálását bízzuk egy személyre, hogy a palack ne vándoroljon egyik vendégtől a másikig. Ha lehet, beszélgetéskor is tartsunk távolságot, mert ezzel is csökkentjük a cseppfertőzés veszélyét. Amíg a vendégség tart, rendszeresen szellőztessünk. Jobb, ha a vendégek éjszakára hazamennek. Vendégként is próbáljuk betartani az említett szabályokat. A látogatás alatt gyakran mossunk kezet, feleslegesen ne nyúljunk a kockázatos felületekhez.

Ha fúj, ha esik...

Decemberben minden ötödik ember – koronavírus-járvány nélkül is – feszült, ideges, rosszkedvű. Nem csoda, hiszen ez az év legsötétebb időszaka. Hiányzik a természetes fény, ami már önmagában is javítaná a hangulatot. Az étkezés is rendszertelenné válik, romlik az alvás minősége, kevesebb idő jut a kikapcsolódásra. Mindemellett személyes okai lehetnek a rossz hangulatnak. A berlini depresszió elleni szövetség egyszerű receptet ajánl rossz hangulat ellen, ami ünnepek idején is kitűnően alkalmazható: ha fúj, ha esik, mindennap sétáljunk! Még a felhős égbolt is 3‐4-szer több fényt bocsát ki, mint a legjobb lámpatest. A jóga, a gyorsgyaloglás, a kerékpározás vagy a futósízés nemcsak a testtel, hanem a lélekkel is csodát tesz. Bizonyítottan javítják a lelkiállapotot a magnéziumot tartalmazó ételek: a banán, a lencse, a dió és az aszalt gyümölcs.

(kovács)