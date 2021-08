Ami rontja a gyaloglás hatását...

Ha rendszeresen és elég hosszú ideig gyalogolunk, nem is kell edzőterembe járnunk, egészségesek, erősek leszünk. Kiváló sport a túlsúly, valamint a szív- és érrendszeri betegségek ellen.

Csökkenti a stresszt, javítja a légzést és feszessé teszi a testet. Ám ennek a mozgásformának is megvannak a szabályai, amelyeket be kell tartani, különben árthatunk magunknak. Akár a kis hibák is kellemetlenséget okozhatnak. A brightside.me honlap alapján összegyűjtöttük a leggyakoribb hibákat.



Vagy előre, vagy hátra hajlunk.



Ez a hiba alaposan megterheli a csípőt. Ha túl sokáig vagy gyakran gyalogolunk így, egyszer csak megfájdul a hát és a csípő. Ügyeljünk arra, hogy egyenes testtartással gyalogoljunk, az áll legyen párhuzamosan a talajjal, a vállak lazák legyenek. Lábujjhegyen járunk. Az a jó, amikor először a sarok érinti földet, és csak ezután helyezzük az egész súlyt a talpra. Utolsóként a nagylábujjnak kell a talajt érintenie. Ügyeljünk arra, hogy ne a talp külső vagy belső szélén járjunk.



Arra a lábra helyezzük a súlyt, amivel a gyaloglást kezdjük.



Ezzel nagyon megterheljük a medencét és a hátgerinc alsó részét. Ha ez gyakran előfordul, fájdalom, sőt sérülés jelentkezhet. A súly a hátsó lábon legyen.

A hasizmok nem mozognak. A gyaloglás fontos szempontja, hogy közben a hasizmok is dolgozzanak. Megfeszítésükkel elkerülhetjük a derékfájást.

A vállak megfeszülnek. Sokan merev vállakkal gyalogolnak, aminek az a következménye, hogy meggörbül a hát, fáj a nyak és a váll. A vállnak gyaloglás közben lazának és egyenesnek kell lennie. A mellkas és a fenék természetes pózban legyen, mert ha kidüllesztjük, fájdalom jelentkezhet.



Nem használjunk a kezünket.



Nemcsak az egyensúly miatt fontos, hogy használjuk a kezünket, hanem azért is, nehogy vérellátási zavar lépjen fel, nehogy megdagadjon, kivörösödjön a kéz. Az az ideális, ha a kezünket 90 fokos szögben meghajlítjuk és az ellenkező oldali lábbal szinkronban mozgatjuk.

Nem jó cipőt viselünk. A merev, nehéz és kigyúrt cipő árt a lábnak. Ha a talpa megkopott, már nem tudja tompítani a lépések okozta rázkódást. Ha a cipő túl nehéz, térdproblémákat okozhat.

Túl nagyokat lépünk. Ilyenkor a lábszárcsontokra túl nagy teher nehezedik. Fájdalom és térdsérülés jelentkezhet. Inkább kisebbeket lépjünk, de gyorsabban.

A kutya előttünk halad. Egy tanulmány szerint nagyobb a baleset veszélye akkor, ha a kutya a gazdi előtt sétál. Ha a pórázt kinyújtott kézzel tartja, felborul a test egyensúlya, ami megterheli a vállat, a könyököt és a csuklót. A szakemberek tanácsa: a kutya mindig a gazda bal oldalán, vele párhuzamosan haladjon.

(ki)