Dunaszerdahelyen is felköszönthetjük Kern Andrást

A koncertprogram címe Lövölde tér, nem véletlenül. Ez a kuplészerű, szomorkás dal annak a legendás lemeznek a legnagyobb slágere, amellyel 1985-ben berobbant a zenei szakmába, sokak meglepetésére. A csodálkozás oka az volt, hogy Kern korábban nem az énektudásáról volt híres. Ez a lemez azonban egy best of válogatásnak is beillett. Kern zenei debütálása messze kiemelkedik a magyar színészlemezek közül. Azért is, mert színészlemezhez képest szokatlanul rockos hangzású volt, és olyan fokú személyesség érződött rajta, hogy senkit sem érdekelt az előadó hangterjedelme.

Kern a legtöbb szöveget maga írta. Amit nem tudott befejezni, abban Horváth Attila, az egyik legjobb magyar szövegíró segített neki. A zeneszerzők között pedig ott találjuk Másik Jánost, Laár Andrást, Bornai Tibort, Máté Pétert (aki sajnos már nem érte meg a felvételt).

A stúdióban olyan, „rendszeridegen”, azaz üldözött zenészek is játszottak, mint az Európa Kiadóból érkező Menyhárt Jenő és Kiss László. A Látlak, Amerika és a Lövölde tér című dalokban hallhatjuk őket. Az anyag zenei rendezője Heilig Gábor volt, egy minden szempontból vérprofi szakember. És bár a különböző világokból érkező dalszerzőknek, közreműködőknek köszönhetően az albumon meglehetősen sokféle stílus keveredik, ez egyáltalán nem okozott gondot. Kern András szuggesztív előadásmódja és a kiváló szövegek kompakt egésszé kovácsolták az anyagot.

A következő Kern-album dalait (Ez van, 1989) már Presser Gábor jegyzi, akit a színész eredetileg csak egy dalra mert felkérni, de ő azonnal vállalta az egészet. Ezek után már nem volt kérdés, hogy Kern András előadóként része a magyar könnyűzenének. Mindig megtalálta a hozzá illő zenéket, a külföldi palettáról is azokra hivatkozott, akik nem énektechnikájukkal vívtak ki elismerést, hanem egyéni előadói stílusukkal, mondanivalóval. Egy későbbi lemezén például Leonard Cohen-dalokat énekel magyarul.

„Az nem az én ötletem volt. Az akkori kiadónk, Egyed Attila hozta Fábry Péter fordításait. Nem volt idegen tőlem, mert Cohen dalait addigra már imádtam. Egyébként úgy ismertem meg ezeket a számokat, hogy amikor 1989-ben eljátszottuk a Körmagyar című darabot, akkor a szerzőtől, Kornis Mihálytól kaptam premierajándékba egy CD-t, amit a felesége, Göczey Zsuzsa, a Magyar Rádió zenei szerkesztője másolt át azzal, hogy »vigyél Cohent a Kernnek, mert az nagyon neki való, és nagyon fogja szeretni«. Milyen igaza volt!” – mondta erről a Magyar Narancsnak.

Csinált egy remek duettlemezt egyik kedvenc kolléganőjével, Hernádi Judittal is (Kernádi, 2001), nyilván erről is elhangzik néhány dal a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban, két nappal Kern András 75. születésnapja után.