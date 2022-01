A svéd trónörökös is megfertőződött

Viktória svéd trónörökös is elkapta az új típusú koronavírust, enyhe tünetei is vannak – közölte szombaton a svéd királyi udvar Stockholmban.

A palota tájékoztatása szerint Viktória a védőoltás mindkét adagját megkapta.

Viktória koronahercegnő már másodszor fertőződik meg a koronavírussal. A 44 éves trónörökös családjával együtt karanténba vonul, és megkezdődött azok felkutatása, akikkel az elmúlt időszakban kapcsolatba került.

A héten édesapja és édesanyja, XVI. Károly Gusztáv svéd király és Szilvia királyné koronavírus-tesztje is pozitív lett. Ők is karanténba vonultak. Az udvar tájékoztatása szerint nekik is enyhe tüneteik vannak, és mindketten három oltást kaptak.