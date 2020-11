A hibrid Captur ugyan takarékos, de a vezetési élmény nem teljesen hibátlan

Néhány hete mutatkoztak be az országban a Renault alternatív meghajtású modelljei. Elsőként a közkedvelt Captur plug-in hybrid, tehát hálózatról is tölthető változatát tettem próbára. Milyen az áramra is működő Captur?

Néhány hete mutatkoztak be az országban a Renault alternatív meghajtású modelljei. Elsőként a közkedvelt Captur plug-in hybrid, tehát hálózatról is tölthető változatát tettem próbára. Milyen az áramra is működő Captur?

A károsanyag-kibocsátási normák miatt a Renault is kénytelen alternatív meghajtású autókat gyártani, s a tesztelés során bizony néha érezni lehetett, hogy afféle kényszermegoldásról van szó. Minden iróniát félretéve kész tényként kell közölnöm, hogy ezen a téren nagy különbség van a Renault és mondjuk olyan márkák között, amelyeknek már többéves tapasztalataik vannak a hibridtechnológiák terén.



Kisebb csomagtér



A Renault a kisebb Cliót is kínálja hibridmeghajtással, ám csak a nagyobb Capturban találtak a tervezők elég helyet arra, hogy a négyhengeres motort hálózatról is tölthető akkumulátorral és elektromotorral is kiegészítsék. Arról, hogy ez a Captur alternatív meghajtással rendelkezik a zöld rendszámtábla, illetve a B oszlopokon és a csomagtartó ajtaján található parányi feliratok árulkodnak. Az autó egyik oldalán tankoljuk az üzemanyagot, a másikon pedig töltjük az akkumulátort. Az utastérben az elektromos meghajtás aktiválására szolgáló EV-gomb és a sebességváltónál található E-Tech felirat jelzi, hogy ezzel a járgánnyal áramra is hajthatunk.

Az akkumulátort a hátsó ülések és a csomagtartó padlójába helyezték el, minek következtében 139 literrel szűkült a rakodótér. A csomagtér padlója alatt található a töltőkábel és néhány kisebb rekesz, ám ide tényleg csak apróságok férnek el.



Túlsúlyos



A motorházban négyhengeres 1,6 literes benzinmotort találnak, ezt egészíti ki az 51 kW (69 LE) teljesítményű elektromotor. Az ETech automata váltónál négy sebességfokozat jut a benzinmotorra, kettő pedig az elektromotorra. Az összteljesítmény 117 kW (160 LE), minek köszönhetően a Captur főleg a városban rendelkezik kellő dinamikával, s épp a városi tempóban a legkényelmesebb. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az alternatív meghajtás miatt jócskán megugrott az autó tömege, az 1625 kilós autó pedig csodákra nem képes.

Amint erőteljesebben letapossuk a gázpedált, a négyhengeres motor hangja elég intenzíven beszivárog az utastérbe. Ez volt viszont a kisebb bajom. Ami sokkal inkább zavart, hogy aránylag gyakran megrántott az autó – főleg lassulásnál, 70-80 km/óra környékén, amikor a alásorolt. Minderről a váltó tehet, amely nem igazán tudott jól együttműködni a motorral.



Kedvező fogyasztás



A Plug-in hibrid Captur legnagyobb előnye természetesen a kombinált fogyasztás. Országúton nem nehéz elérni a 3,6 literes átlagot, sztrádán 6,8 literes fogyasztást mutatott a fedélzeti számítógép, városban pedig öt liter körüli volt az átlag. Az akkumulátor kapacitása a gyári adatok szerint elég arra, hogy tisztán elektromos meghajtásra több mint 50 kilométert megtegyünk, a valóságban viszont ezt az értéket nem lehet megközelíteni, személy szerint a negyven kilométeres hatótávolságot sem tudtam elérni.

Éjszakai töltésre való



Ami tehát a fogyasztást illeti, ez a Captur tényleg jól elvégzi a dolgát, a töltéshez viszont erős idegzetre vagy sok időre lesz szükségük. Aki nem tudja otthon, a garázsban tölteni az autót, az szerintem ne is gondolkozzon ennek a Capturnak a megvásárlásán. 7,4 kW-os Wallbox töltővel vagy 3,7 kW-os Green Up megerősített aljzatú töltővel 3 óra alatt, míg 2,3 kW teljesítményű otthoni csatlakozóval akár 4,5–5 óra alatt feltöltheti az akkumulátort teljesen.

Mivel a gyorstöltő állomásokról megfeledkezhetnek, a Captur feltöltésére valóban sok időre lesz szükség. A körülbelül 40 kilométeres hatótávolságra több mint 3 órát várni, szerintem, sok. Természetesen ha éjszaka otthon tudjuk tölteni az autót, akkor a hibrid Captur használata valóban nem fog sok pénzbe kerülni, az üzemanyag-fogyasztása ugyanis minimális.



Még így is olcsóbb



Az üzemeltetési költségek tehát egyértelműen az autó pozitívumai közé tartoznak, mint ahogy a kompakt mérete is. Két személynek ideális és nagyon mutatós városi járgány. A lassú töltés, a váltó akadozó munkája és nem utolsósorban az autó ára viszont már a negatívumok közé sorolandó. A Captur alapja, Zen felszereltségi szintben jelenleg 14 250 euró. A plug-in hybrid jelenti a kínálat csúcsát, 28 000 eurós kezdeti áron, ami 6400 euróval több, mint a legdrágább benzinmotorral ellátott változat. A különböző extrák, mint a parkolókamerák vagy az ugyancsak opcióként rendelhető tetőablak miatt az autó ára könnyen túllépheti a 31 ezer eurót, ám meglepő módon – ha tekintettel leszünk a gazdag felszerelésre – még így is a piacon kapható olcsóbb, alternatív meghajtású autók közé tartozik. Hogy a felsorolt negatívumok ellenére is megéri-e a pénzét, már mindenkinek a saját megítélésére bízom.