Nyílt napok az Agroservis vállalatnál

A komáromi székhelyű gépforgalmazó vállalat, az Agroservis nyílt napokat szervez szeptemberben. A nyílt napokon lehetőség nyílik megtekinteni a vállalat által forgalmazott mezőgazdasági gépek sorát, sőt, a gépeket ki is lehet próbálni.

A szervezők gondoskodnak arról is, hogy üdítő és finom ételek mellett folytathassanak kötetlen eszmecserét a gazdák, a nap végén pedig értékes tombolát sorsolnak ki.

Az Agroservis Kft. 1993-ban alakult, és akkoriban csak a John Deere márka eladására fókuszált. Annak idején 23 nagy teljesítményű traktorral, 19 kombájnnal, néhány talajmegmunkáló géppel és vetőgéppel indított a piacon. A márkának köszönhetően az Agroservis már a kezdetekkor úgy íródott be a gazdák tudatába, mint a minőségi mezőgazdasági gépek forgalmazója.

Mivel a gépek iránt folyamatosan növekedett a kereslet, meg kellett oldani a szerviz kérdését is, így az Agroservis kialakított egy szervizhálózatot is, amely ma is biztosítja az alkatrészek ellátását.

Az évek folyamán a cég tovább bővítette portfólióját más márkákkal is, hogy minden téren ki tudja elégíteni a gazdák szakmai igényeit. A mezőgazdasági gépkínálatát nagy gondossággal válogatta meg, amelyben különös szerepet kapott a minőségi követelmény, a megbízhatóság, illetve az adott márka helyzete a világpiacon. Fontos szempont volt az alkatrészekhez való könnyebb hozzáférés is. A kínálatát olyan ismert márkákkal bővítette, mint a vezető francia talajmegmunkáló gépeket forgalmazó Kuhn, a pótkocsikat gyártó osztrák Brantner, a trágyaszórókat gyártó francia Perard, az öntözőberendezéseket forgalmazó olasz Irtec, a talajmegmunkáló gépeket és mulcsozókat gyártó Bednar FMT és a Dieci teleszkópos rakodógépeket forgalmazó vállalat.

Az Agroservis ma is erős pozíciót tudhat magának a szlovákiai agrárpiacon, amely a hosszú éves marketingnek és átgondolt stratégiájának köszönhető.

Ha szeretne részt venni a nyílt napokon, regisztráljon a www.dod.agroservis.sk oldalon.

Bővebb info:

AGROSERVIS spol. s r.o.

Hadovská cesta 6, Komárno

tel.: 035 774 05 57

fax: 035 774 05 55

0903 608 908

dod@agroservis.sk

Agroservis