A méhészeknek fel kell venni a harcot a invazív lódarazsakkal

Az ázsiai darázs csoportosan vadászik a méhekre, egy munkásméh akár 50 méhet is képes elkapni egy nap alatt. Tótmegyer közösségi oldalán ezzel kapcsolatban arra figyelmeztették a lakosokat, hogy az ázsiai lódarázs inváziós faj, amelynek nincs természetes ellensége Európában, és gyorsan szaporodik. A fészkén kívül az ázsiai darázs nem veszélyesebb, mint bármely más szúrós rovar. Akkor okoz gondot, ha véletlenül, akaratlanul közelítünk a fészkéhez, ebben az esetben agresszívan támadnak, hogy megvédjék a kolóniájukat az ellenségtől, és akár több tucatnyi vagy több száz darázs is ránk támadhat. Az ázsiai lódarázs fekete színű, hasa alján vastagabb sárga-narancsszínű csíkkal, hasa elején vékony sárga csíkkal. Fontos megkülönböztető jegye, hogy a lábaik élénk sárgák. A közönséges darázs barnásvörös színű, és a hasa sárga, fekete jegyekkel. Színezetükön kívül a viselkedésükben és a vadászmódszerükben is különböznek egymástól. A lódarazsak fészkét igyekeznek jelenleg felkutatni Tótmegyeren, ám a szakadó esőben ez nem könnyű feladat. A méhészek a rovarszakértőkkel együtt mindent megtesznek annak érdekében, hogy a darázsfészkeket megtalálják és megsemmisítsék. Lapunk kérdésére az Érsekújvárban élő, Muzslán méhészkedő Nagy Péter, Érsekújvár alpolgármestere 1993-ban alapította családi méhészetét Muzslán, Happy Bee néven, jelenleg 80 méhcsaládjuk van. Vállalkozó méhészként elvégezte a termelői méhészet tanfolyamot és rendszeresen részt vesz a Szlovákiai Méhész Szervezet által szervezett, méhbetegségekre, anyanevelésre, méhtermékek használatára irányuló képzéseken, szakmai kiállításokon. Állatorvosi méhész-segéd szakvizsgája van. Elmondása szerint az ázsiai lódarázs hajóúton került Európába úgy 3-4 éve. Azóta rohamosan terjed, tavaly már Győrben is felfedeztek egyedeket. „Idén ugye már Tótmegyeren azonosították. A szlovákiai méhész szakértők már több éve foglalkoznak a problémával. Előadásokat tartanak a védekezésről és a veszélyekről. A méhészeknek több darázscsapdát kínálnak jelenleg a piacon, ami egyrészt segít beazonosítani a darazsat, majd pedig kiirtani” – tudtuk meg Nagy Pétertől. A méhész elmondása szerint azonban a valódi hatékony irtást a fészkek megsemmisítése eredményezné. „Ezek az invazív darazsak a méhekre igen kártékonyak, hiszen a táplálékuk nyolcvan százalékát a mézelő méh teszi ki. A méhek nem képesek védekezni a támadás ellen. Edig nem éreztük a veszélyt, viszont a darázs megjelenésével jómagam is úgy döntöttem, hogy befektetek a csapdákba, melyeket már jövő tavasszal kihelyezek a méhészetemben. Szakmai cikkekből és előadásokból tájékozódom a témában, de úgy érzem, előbb-utóbb, úgy egy-két éven belül közvetlen részesei leszünk a darazsak elleni harcnak. Jelenleg annyit tehetünk, hogy éberen figyeljük a darázs megjelenését és mielőbb felkutatjuk a fészkeket” – egészítette ki az elmondottakat Nagy Péter. A hazai lódarázs mérete 1,8 – 3,5 centiméter, az ázsiai darázsé 1,7- 2,5 centiméter.