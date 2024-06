Veszélyes vírusok

Először is érdemes leszögezni, hogy az SNS két évszázaddal ezelőtt jelentős érdemeket szerzett a szlovákság azonosságtudatának kialakulásában és megőrzésében. Ezt a tiszteletet érdemlő hagyományt tépázta meg főleg Ján Slota idült alkoholizmusával, korrupciógyanús ügyeivel, nem utolsósorban pedig bősz magyarellenességével. Utódjáról, Andrej Dankóról sem sok jót tudunk leírni. A szintén mélynemzeti Lukáš Machala pedig a szellemi alvilágba süllyedt, amikor a szlovák közrádió (ma még RTVS) munkatársára interjú közben ráripakodott: „Honnan tudja, hogy valóban gömbölyű-e a Föld és nem lapos, járt már a világűrben?”

Ezután lépett színre Peter Kotlár, aki a véleményével jelentős szakmai vihart kavart. A koronavírus elleni szlovákiai védőoltások és egyéb egészségügyi rendelkezések indokoltságát ellenőrző kormánybiztos a pozsonyi parlament illetékes bizottságának ülésén azt állította, hogy a pandémia, vagyis a világjárvány nem érintette Szlovákiát. Nyilván ő is meghökkent a heves ellenvélemények sokaságán és hangerején, ezért a saját közösségi oldalán újabb magyarázattal hozakodott elő. Fejtegetése szerint ma már csak a naiv polgárok hiszik el, hogy az életveszélyes vírus a denevérektől terjedt át az emberre. A valóságban ezt a kórokozót bőröndben csempészték ki valamelyik kínai laboratóriumból. A vélt tettesek összejátszottak a nagy gyógyszergyártó cégekkel, amelyek a szérum előállításával, főleg az árusításával milliárdokat kaszáltak. Ezért nem beszélhetünk világjárványról, hanem bioterrorizmusról. Hozzátette, hogy szeptemberben majd tényekkel támasztja alá a meggyőződését.

Az indulatos ellenérvek helyett érdemes Tomáš Szalay neves orvos véleményét idézni, aki kifejtette: sokan még ma is vitatkoznak arról, hogy miként keletkezett a Covid-19, a járvány világméretű elterjedése viszont cáfolhatatlan tény, s aki ezt tagadja, az a több mint 20 ezer szlovákiai áldozat emlékét sérti. Feltehetően Kotlár és több befolyásos társa okozta azt is, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) genfi ülésén Szlovákia – főleg a szakértők körében megdöbbenést kiváltva – nem írta alá azt a dokumentumot, amelyet 190 ország aláírt, és amely további világjárvány kitörése esetén közös intézkedéseket rögzít.

Mindezek után egyre többen kérdezgetik, vajon Zuzana Dolinková, az egészségügyi tárca vezetője, sőt még Peter Pellegrini is immár államfőként miért óvatoskodik, s miért nem bírálják határozottan a téveszmék hirdetőit. Sokan mérlegelik azt is, hogy Kotlár és társai ennyire műveletlenek-e, vagy igyekeznek egyben tartani, esetleg növelni az összeesküvés-elméleteket és más elképesztő nézeteket valló polgárok népes táborát. Hiszen jórészt az ő preferenciaszavazatuknak köszönhetően szerepeltek sikeresen az SNS jelöltlistáján, holott nem is voltak ennek a pártnak a tagjai. Ma sem azok, ezért semmilyen fegyelem nem köti őket Dankóékhoz. Így vadásznak nemcsak medvékre, hanem támogatóik további kegyeire is.

A lábadozó Robert Fico pedig tapasztalt politikus. Jól tudja, hogy a jelenlegi kormánykoalíció az SNS nélkül szétesne. Így aztán elsősorban kulturális téren csaknem szabad kezet ad nekik, annak fejében is, hogy támogatják a bűnüldözésben meg az igazságszolgáltatásban végrehajtott tisztogatásokat. Peter Kotlárt éppen a kormányfő javaslatára nevezték ki kormánybiztosnak, s Fico nógatására verte szét a kulturális miniszter a Művészeti Alapot, a szlovák közrádiót és tévét, több intézmény élére pedig pártkatonákat ültetett.

Járványfronton jelenleg csend honol, a féktelen hatalomvágy vírusa viszont egyre veszélyesebben terjed nálunk.