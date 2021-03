Végzetes vacakolás

Csehországban meghosszabbították a veszélyhelyzetet, betartását a rendőrség és a katonaság is ellenőrzi. Lengyelországban szintén tovább szigorították a korlátozásokat. Magyarországon bátor, de kockázatos döntést követően orosz és kínai vakcinával igyekeznek úrrá lenni a helyzeten. Azzal a jelszóval, hogy minden, a magyarországi szakemberek által bevizsgált és ajánlott vakcina jobb a kivárásnál, hiszen életeket menthet. Így akarják csökkenteni a vakcinahiányt, amely elsősorban az Európai Bizottság impotens viselkedésének következménye. A brüsszeli illetékesek valamennyi uniós tagország képviseletében megkésve kötöttek rossz szerződéseket az oltóanyaggyártó cégekkel, az egyezség ugyanis nem tartalmaz konkrét szankciókat, ha a gyártó nem tartja a szállítási ütemtervet. Néhány gyógyszergyár ezért is a több pénzt ígérő Izraelt és Nagy-Britanniát részesíti előnyben.

Ilyen körülmények között Matovič a magyarországi példát akarta követni.

Tárgyalt is kétmillió Szputnyik megrendeléséről, bizonyos Kirill úrral, aki állítólag Putyin bizalmasa. A miniszterelnök szándékát azonban Veronika Remišová megtorpedózta, amiért nyilvánosan lehordta őt. Nem jött be a kormányfőnek az a számítása sem, hogy az orosz oltóanyag hazai alkalmazását a szlovákiai Állami Gyógyszerellenőrző Intézet (ŠÚKL) hagyja jóvá, ahogy azt a magyar gyógyszerhatóság tette, ha már az oroszok nem regisztrálták be a Szputnyikot az Európai Gyógyszerügynökségnél. Csakhogy a szlovákiai intézet a szükséges dokumentumok hiányára hivatkozva nem tett eleget a kérésnek. Ennek ellenére az egészségügyi miniszternek törvényes lehetősége lett volna a vitatott szérum megrendelésére, de ehhez egyelőre a kormányfő nógatására sincs kurázsija. Napok óta hallgat a témában Matovič is, feltehetően azért, mert most inkább az uniós partnerektől igyekszik kölcsönözni minél több oltóanyagot. Talán nem eredménytelenül.

De a miniszterelnök kedd óta újra csak piszmog. Három napig egyeztetett a járványügyi szakértőkkel, akik már december elején megmondták neki, milyen lépésekre van szükség. Elsősorban arra, hogy a vesztegzár ne csak papíron létezzen, nálunk is szigorúan ellenőrizzék és büntessék a tilalmak megszegőit. Ám a kormányfő akkor is halogatta a döntést, és a jelek szerint most is késlekedik. Állítólag a kormánykoalícióban nincs egyetértés a tervezett intézkedések néhány részletéről. A tétovázás viszont tovább hergeli a hosszú vesztegzár sokféle következményei miatt amúgy is elcsigázott embereket.

A kormánykoalíció ugyan megszavazta a parlamentben a veszélyhelyzet meghosszabbítását, ami az ellenzék szerint csak arra jó, hogy megakadályozza a dilettánsnak tartott kormány elleni tüntetéseket. Ám a népharag és az elkeseredés csak nő a kilátástalannak tűnő egészségügyi és társadalmi állapotok miatt. Aligha tévednek, akik szerint eljön az idő, amikor politikai felelősségre vonják tetteiért és tétlenségéért is ezt a koalíciót, amely az éppen egy éve lezajlott parlamenti választásnak köszönhetően jutott hatalomra. Azóta (Sulík pártját kivéve) a támogatottsága nagyot zuhant.

Legfőbb ideje hát, ha a kormányfő végre cselekszik és pótcselekvésként nem szájkaratézik legalább azokkal, akik elvben a politikai szövetségesei. És a koalíciós pártok nem csak akkor zárnak össze, ha a parlamenti többség megtartása a tét. Az tovább fog olvadni, ha csak magukra gondolnak.