Párhuzamos specialitások

Az „Ami ami, az az”, és ami igazából nem is az, ami.

Bandika és Ervin éppen a budapesti Rákóczi téri vásárcsarnokban múlatták az időt egy diszkógömbkészítő workshopon, amikor megtudták, mit mondott a bolognai polgármester. Virginio Merola ugyanis néhány napja kifakadt. Kifakadt mint egy gennyes hólyag, ez a kifakadás viszont hasznos lehet a világ összes lakója számára. Ami, akárhogy is nézzük, 7,53 milliárd fő (2017-es adat, azóta még nem értek az aktuális összesítés végére, holott amikor 2017-ben a számolást abbahagyták, valószínűleg azonnal újra is kezdték, hogy néhány éven belül ismét tudjuk, mennyien vagyunk).

De nem ez a lényeg, mondta Bandika, hanem hogy a nevezett polgármester kerek perec kimondta, egyre unalmasabb, hogy az emberek bolognai spagettit kérnek a város összes éttermében, tekintve, hogy a régióban még csak spagettit sem csinálnak, a bolognai szósz pedig teljesen más, mint amilyennek gondoljuk. Fura, hogy olyan étel miatt híres a városunk, ami nem is a miénk. A polgármester örülne, ha a világ úgy ismerné városukat, mint a tortellini, a lasagne és a tagliatelle szülőföldjét – nyilatkozta Merola. A polgármester internetes kampányt indított, melyben megkért minden olaszt, hogy ha lát valahol bolognai spagettit, csináljon róla egy fotót és küldje el neki.



Ön mit szól ehhez a kulináris hajtóvadászathoz? – kérdezte Bandika Ervint diszkógömbfaragás közben.

Ervin hosszan tűnődött, tekintetét a készülő alkotmány egy-egy tükörfényű lapocskájába eresztve. Egyszer csak megszólalt, és azt mondta: mortadella. Pisztáciás mortadella. Ez az ő kedvenc bolognai ennivalója, és eszi is gyakran, ha hozzájut, olyan vékonyra szeleteltetve, hogy a szeleteken átszűrődik a napsugár, vagyis ő, ha nem is közvetlenül, de napfénnyel (is) táplálkozik. Azért hozzátette, nem tudja elképzelni, mit akar a polgármester csinálni azzal a sok ételfotóval, amit majd kap. De ha jól értem – tért vissza a probléma kifakadásának epicentrumához –, akkor amit bolognai spagettiként ismer a világ, az nem bolognai, viszont a valódi bolognai szósszal készült tésztát meg nem úgy hívják, hogy bolognai spagetti. Ervin szerint metafizikai szempontból ez alighanem pontosan

a fordítottja annak, amit a fideszes Kósa Lajos mondott a tavalyi bálványosi szabadegyetemen. Ő ugyanis azt mondta, hogy „Ami ami, az az”, a bolognai polgármester viszont most rámutatott arra, hogy esetükben az az ami az, ami igazából nem is az.

Bandika még megkérdezte Ervint, nincs-e kedve párhuzamot vonni a bolognai spagetti és a szegedi gulyás esete között, hiszen ahogy előbbinek semmi köze Bolognához,

a szegedi gulyás alakváltozatban nem is ismert segedínsky guláš sem kötődik sehogy sem Szegedhez, már csak azért sem, mert Magyarországon nem esznek knédlit.

De Ervinnek nem volt kedve párhuzamot vonni, mert elege van a párhuzamokból. Annyi van már belőlük, hogy azokkal fűtünk.

Viszont a diszkógömb jól sikerült.