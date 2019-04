Kotleba: oszolj után középre sorakozz!

Nem lenne helyénvaló kinevetni Kotleba híveit, akiket módfelett idegesített, hogy nem tudnak rendesen tüntetni a pozsonyi Legfelsőbb Bíróság előtt, mert ötpercenként jön arra egy fránya villamos. Szabadságot vettek ki, vagy kiíratták magukat, hogy odakint zászlókat lengethessenek, amíg bent a bíróság a párt betiltásáról tárgyal.

Nem volt nagy tömeg, de azt se mondhatjuk, hogy csupán egy maréknyi bőrfejű tüntetett, a szokásos zöld pólóban. Nem. Persze, ott voltak ők is, a mit sem sejtő járókelőkbe is belekötöttek időnként, de nem csak a kopasz fejek csillogtak a kora áprilisi napsütésben.

Láthattuk, hogy Kotleba tábora már jóval sokrétűbb ennél.

A legutóbbi parlamenti választáson meglepetésre 8 százalékot szerzett az ĽSNS, most 11 százalékot mérnek neki a közvélemény-kutatók. A pártelnök 10 százalékkal végzett az államfőválasztás első fordulójában. Ez azért már jóval több annál, mint amit egy szélsőjobboldali, ex-trémista párttól „elvárnánk”. És nem sejthetjük, meddig fog még szép lassan felfelé kúszni a támogatottsága.

Természetesen a Legfelsőbb Bíróság nem veheti figyelembe egy párt népszerűségét, amikor a feloszlatásáról kell ítéletet hoznia. Meg azokat a félelmeket sem, hogy a betiltás csak még népszerűbbé tenné Kotlebát. A kérdés az, hogy Kotlebáék megsértik-e a törvényeket vagy sem.

A bíróság csakis tényeket vehet figyelembe, azok pedig önmagukért beszélnek.

Fekete zászlót lengetnek a szlovák nemzeti felkelés kitörésének napján, a 14-es és 88-as szám náci szimbolikájába csomagolva jótékonykodnak. A fasiszta üzenetek, neonáci és rasszista gyökerek önmagukért beszélnek. És persze a más vallásúak vagy más fajhoz tartozók fenyegetése és megfélemlítése. Amikor a zöld pólós kopaszok a pozsonyi vasútállomáson üvöltenek a mit sem sejtő turistákra. Vagy rendezett, tömött sorokban masíroznak a poprádi állomáson.

Ugyanakkor a tudatosan, hosszú távra megtervezett politikai karriert és politikai pályát is észre kell vennünk Kotlebáéknál.

Ahogy egy maroknyi hőzöngő bőrfejű politikai erővé vált. Előbb megyei szinten, majd az országos politikában is. A fekete gárdista egyenruhát zöld pólókra cserélték, most meg már időnként öltönyt is hajlandók felvenni.

Néhány tucatnyi zászlólengető mögé egy egész tömeg sodródott, amelynek nem csípi a szemét az extrémizmus, a fasiszta szlovák állammal való szimpatizálás, vagy a holokauszt iránti, nevezzük így, érzéketlenség. És ez a tömeg nem veszi észre azt sem, Kotlebáék nem is a kormány és a korrupció ellen küzdenek, hanem gyűlölködve rávetik magukat hol a romákra, hol a homoszexuálisokra, hol meg az Európai Unióra, mert ugye „ezek hárman” tehetnek mindenről.

Ha a bíróság végül feloszlatja az ĽSNS-t, talán egy olyan folyamatot indít el, amely tovább „civilizálja” Kotlebáékat, a jobbszélről a politikai paletta közepe felé tolja őket. A politikai mainstream, a fősodor felé. Csakhogy ez a fősorod válik egyre radikálisabbá...

A szerző a TASR hírügynökség munkatársa