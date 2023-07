Durva kampány jön

Pedig néhány nappal a tegnapelőtti ülés előtt még Orosz is úgy nyilatkozott, hogy amit néhány induló párt művelt, az legalábbis súrolja a törvényesség határát. Mégis szemet hunytak afelett, hogy Igor Matovič pártjának a jelöltjei, de részben a Progesívne Slovensko több jelöltje is rejtett reklámként töltötte ki a „Foglalkozása” rovatot. Az OľaNO és barátai mozgalom elnöke azt írta be, hogy „a korrupció elleni harcos”. Nyilván úgy vélték, hogy ami a legutóbbi választáson sikerült, az most is eredményes lehet. Csaknem négy évvel ezelőtt a pártelnök két hatásos ötlettel 25,02 százalékos támogatottsággal elsöprő választási győzelemre repítette a korábban az ötszázalékos parlamenti küszöbön billegő politikai tömörülését. Elutazott Cannes-ba, ahol videót készített Ján Počiatek volt szlovák pénzügyminiszter tengerparti, sok millió eurót érő villájáról, amelynek bejáratára ráragasztotta – a tárcavezető korábbi gyanús ügyleteire utalva – az „ez a villa a szlovák állam tulajdona” feliratot. Majd Brüsszelben az adóparadicsomokban bejegyzett szlovák tulajdonú offshore cégeket leplezett le. Nyilván ezekre a nagy visszhangot kiváltó felvételekre emlékezve, nosztalgiázva nevezte ki önmagát a Szlovákiát behálózó súlyos törvénytelenségek elleni küzdelem rettenthetetlen bajnokává. Csakhogy főleg kormányfőként, majd pedig a pénzügyi tárca vezetőjeként öntömjénző, a költségvetést megdézsmáló pénzszórásaival, viszálykodásaival és ugyancsak gyanús ügyeivel alaposan megcáfolta saját hitelét. Miként Veronika Remišová is, akinek a foglalkozása önmaga szerint az, hogy „hisz az eszmék erejében.” Remélhetően kora ősszel nem az ilyen átlátszó trükkök, hanem ezeknek a politikusoknak a tettei alapján döntenek majd a választópolgárok. Nem sokkal hitelesebb az sem, hogy a Progresívne Slovensko jelöltjeinek többsége szakértőnek tüntette fel önmagát az említett rovatban. Indokoltnak azonban főleg Jaroslav Spišiak önmeghatározását tartom, aki eddigi közéleti pályafutásával igazolta, hogy valóban biztonságpolitikai szakértő.

Botrányt okozott Tankó Vilmos galántai bokszoló is, aki először a Szövetséggel kacérkodott, majd aláírásával Matovičékat választotta. Csak a rendőrség derítheti ki, vajon a kézjegye miként került a hazai magyar párthoz. Miután lekerült a névsorról, Gyimesi György mégsem a 150. helyről indul, de továbbra is utolsóként.

Egyébként a névsorok sok érdekességet tartalmaznak. A Markíza tévé azonnal kiszúrta, hogy a Sme rodina sorsolással a 13-as számot kapta, és éppen ennyi a pártelnök tizenegy anyától származó gyermekeinek a száma. Feltűnő a fokozatosan erősödő Szlovák Nemzeti Párt törekvése is, amely még a szélsőségeseket is igyekszik elszipkázni mások elől. Így került befutó helyre Tomáš Taraba, de Martina Šimčeková is, akit Putyint dicsőítő nézetei miatt kizártak a Sme rodina pártból. Azóta a TV Slovan csatornán népszerűsíti az orosz elnök politikáját.

A mostantól egyre nagyobb sebességre kapcsoló kampány a politikusok, de az elemzők szerint is az eddigi legdurvább lehet. Matovič máris bejelentette, hogy rövidesen nagy leleplezéseket hoz nyilvánosságra Sulík és Fico ellen. A Smer elnöke már most is szinte naponta támadja az államfőt. Remélhetően a fokozódó belpolitikai ricsaj nem csap át magyarellenességbe. Talán abban is bízhatunk, hogy a Szövetség, valamint a Modrí– Híd, továbbá a szlovák pártokkal és egy roma formációval szövetkező Magyar Fórum saját választási programjával igyekszik majd minél több szavazatot szerezni, és nem vetemednek egymás ócsárlására. Szem előtt tarthatnák, hogy legutóbb az „árulózás” és a „libsizés” kudarcba fulladt.