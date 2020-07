XII. KiFuT a Kupa Kisudvarnokon

Kezdés 8.30-kor, a helyi futballpályán két nyolctagú csoportban indulnak a küzdelmek.



„Már teljes a mezőny, ennyi indulóval számol a lebonyolítás, így idén a szokásos tizenegyesrúgó verseny is elmarad, mert nem fért bele a műsorba – tájékoztatta lapunkat Karácsony József társszervező. – Hagyományos tornánk a helyi sportegyesület támogatását szolgálja. A vírusos időszak következtében igazi pénzszűke van klubunkban is. Ugyanakkor a focinap a gyerekeknek is szórakozás, kikapcsolódás lesz, U9-es, U11-es, U13-as és U15-ös csapatunk pedig megmérkőzik a nyékvárkonyiakkal. A hosszú szünet alatt kiéheztek a csapatok a futballra, s talán most fordul elő bő egy évtizedes sportrendezvényünkön először, hogy egy mezőnyben találhatják magukat a felsőbb osztályú labdarúgók a színtiszta amatőrökkel. Mindegyik összecsapáson a sportszerűség betartása lesz a legfontosabb.”



A mezőny A csoport: Szabó Gyula Alapiskola, Respect, Flóra stav (címvédő), Teo team, OB Kisudvarnok, OB Lédec, Estom, Duntel.

B csoport: FC Vagabund, Curva Nord & Ultras Felvidék, Maba team, GLS, Evegreen Recyclig s.r.o., Medialnet s.r.o., Bősi Vidámfiúk, Standard FC.