Újra focitorna Érsekkétyen

„Egykoron nagy hagyományai voltak a focitornáknak, amelyeket a szurkolók most is igényelnek. A meghívott ellenfelekkel jó kapcsolatokat ápolunk, ezért szólítottuk meg őket. Az összecsapásokon csapatonként négy kiszemelt labdarúgó is bemutathatja tudását. Körítésként tizenegyesrúgó versenyt is beiktattunk a műsorba” – tájékoztatott Bohák Nándor szervező, az érsekkétyi klub vezetőségi tagja.