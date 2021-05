UFC: Egyhangú bírói döntéssel kapott ki Lajos Klein

1. menet

A 10 centivel magasabb Trizano masszívabb kiállása révén bár uralta a helyezkedést, Klein ütései viszont nagyobb frekvenciában és hatékonysággal érkeztek. A nyitó kör végére Lajos még egy jól időzített földrevitelt is beiktatott, és igencsak azt a látszatot keltette, hogy még ha nem is sokkal, de sikeresen hozta az első kört.

2. menet

A második menet még szorosabbnak nézett ki. Trizano mozgása továbbra is hátrálni késztette Kleint, de az érsekújvári ismét veszélyesen kontrázott, és fordulatból érkező ütéseivel kreativitását is megmutatta. Lajos a második kör végén újra földrevitte ellenfelét, viszont a pozícióból továbbhaladni és hátára kényszeríteni Trizanót nem sikerült.

3. és egyben utolsó menet

„Mindent bele az utolsó körbe, nem hibázunk, mozgásban maradunk” – érkezett az utasítás Lajos Klein fő edzőjétől, Végh Attilától. Nagyjából 16–17 másodperce kezdődhetett a 3. menet, amikor Trizano pár hatalmas ütést landolt Klein fejére, aki láthatóan meginogott mozgásában, és hogy elkerülje a következő bombákat, Trizano testét támadta, és megpróbálta lebirkózni a földre. Az amerikai viszont sikeresen védekezett, egyértelműen jelezve, hogy ő lábon szeretné folytatni a harcot. Meglepő módon Klein gyorsan összeszedte magát, ilyen ütésekből ugyanis sokan veszítenek állóképességükből. A kommentátorok is megjegyezték, hogy Kleintól még a harmadik körben is mutatott aktív mozgás figyelemre méltó teljesítmény. Az utolsó percekben Lajos Klein több földrevitelt is megkísérelt, utolsó alkalommal viszont odaadta nyakát Trizanónak. A veszélyes szituációban az újvári feje már kezdett belilulni, de Lajos nem kopogott, és végül a mérkőzés végét jelző duda húzta ki a pácból.

Vitatható döntés

Klein többször került veszélybe a bunyó során, mint ellenfele, viszont rendkívül kiegyenlített mérkőzést láthattunk, főleg az első két körben, amit sokan inkább Lajos javára ítéltek. A bírók viszont csöppet máshogy látták a történteket, mindhármuk szemében Michael Trizano volt a győztes – és meg kell jegyezni, hogy a bírói döntés szakértők véleménye szerint is kontroverzális. Egy másik szakkommentátor, Dominick Cruz azt emelte ki, hogy már többször is szemtanúi lehettünk annak, hogy a bírók nem értékelik kellően pozitívan a földreviteleket. Míg az állóharc eléggé szoros volt, Klein 4-szer is lebirkózta ellenfelét a földre.

Lajoskó második mérkőzése az UFC-ben tehát minden bizonnyal keserű szájízt hagy maga után, főleg az újvári első meccsét figyelembe véve, ahol Klein egy végzetes balos fejrúgással és szenzációs győzelemmel mutatkozott be a világ legnagyobb MMA-szervezetében.