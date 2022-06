Szenzáció! A magyar válogatott teljesen megérdemelten legyőzte Angliát (FOTÓK!)

Magyar helyzettel kezdődött a mérkőzés, a 3. percben Sallai használta ki a szabad területet középen és meglódult, de lövése Pickford ölében végezte. A túloldalon Kane jelentkezett egy pontatlan kapura lövéssel, majd jött a mérkőzés első ziccere, kisebb meglepetésre hazai oldalon: Nego kapásból, laposan gurított középre, a berobbanó Szoboszlai kapuba tartó labdáját pedig Coady vágta ki a gólvonal elől. A ziccer alaposan felrázta a hazai csapatot, amely a következő percekben mezőnyfölényben játszott a nagy esélyes vendégekellen. A 16. percben újabb ígéretes helyzete volt a magyaroknak, ezúttal is Nego beadása után, Nagy Zsolt azonban nem találta el jól a labdát. Két perccel később már a vendégek voltak soron, de Coady kecsegtető helyzetben föléfejelt.

20 perc után már nemcsak a vuvuzelák monoton hangja töltötte be a Puskás Arénát, a gyerekek úgy rákezdtek a ria, ria, Hungáriára, hogy azt még a klasszikus keménymag is megirigyelte volna.

A jó iramú mérkőzésen nem hagyott alább a magyarok lendülete, a 29. percben Nagy Zsolt lövését kellett szögletre ütnie Pickfordnak, majd Szalai Ádám a kezdőkörből próbálta átemelni Pickfordot – lövése csak nagyon kevéssel ment mellé.

A 36. percben ismét a szokásos forgatókönyv következett: Nego adott be jobbról pontosan, de a ziccerben lévő Szoboszlai nem találta el jól a labdát.

Félidőig újabb helyzet már nem volt. Az első játékrészben a magyar válogatott a mezőnyben is többet mutatott az angoloknál, a helyzetek számát tekintve pedig egyértelmű fölényben volt.

A második játékrész is magyar helyzettel indult, Nagy Zsolt lapos lövése keresztbe suhant Pickford kapuja előtt. A fiatal közönség ráadásul annak is örülhetett, hogy a folytatásra is megmaradt a magyar mezőnyfölény – sőt, az 50. perctől a mezőnyfölény átalakult egykapuzásra!

Southgate reakciója nem maradt el, a 62. percben hármat cserélt. Ebből is a magyarok jöttek ki jól, az egyik csere, James két perccel később elmélázott, és összehozott egy büntetőt a magyar csapat számára – Szoboszlai Dominik pedig elvállalta, és belőtte, 1:0.

A gól után gyakorlatilag először tudta átvenni a kezdeményezést a mérkőzésen az angol csapat. Az első ebből adódó nagy helyzet a 77. percben Coady fejeséből adódott, a labda szinte súrolta a kapufát. A 82. percben megduplázhatta volna előnyét a magyar csapat, de Kleinheisler lövése után Schäfer ordító helyzetben, pár lépésről és senkitől sem zavartatva csúnyán fölélőtte a kipattanót.

A 89. percben Grealish közel járt az egyenlítéshez, de csak az oldalhálót találta el. A végén nem jött a dráma, nem született újabb gól.

A magyar válogatott összességében teljesen megérdemelten győzte le a motiválatlan angolokat.

Magyarország–Anglia 1:0 (0:0) Puskás Aréna, 35 ezer néző. Góllövő: Szoboszlai (64., 11-esből) Játékvezető: Artur Dias (portugál). Sárga lap: Schäfer, Gulácsi, ill. Coady MAGYARORSZÁG: Gulácsi–Lang, Orbán, Szalai A.–Nego, Nagy Á. (82. Styles), Schäfer, Nagy Zs. (87. Vécsei)–Sallai (71. Kleinheisler), Szoboszlai (82. Fiola)–Szalai Á. (87. Ádám) ANGLIA: Pickford–Walker (62. Stones), Maguire, Coady (79. Phillips)–Alexander-Arnold (62. James), Rice, Bellingham, Justin (46. Saka)–Bowen, Kane, Mount (62. Grealish).