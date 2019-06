Szakadó esőben atletizáltak a diákok

„Iszonyatos körülmények között zajlott a bajnokság, reggeltől szakadt az eső, de mindenki tette a dolgát, együtt élt a kialakult helyzettel. Ráadásul az atlétikai szövetség eredményszolgáltató rendszere is aznap mondta fel a szolgálatot, ami nagyon kellemetlen volt számunkra – vázolta fel a körülményeket Révész Angelika, aki ipolysági csapatával ötödször szervezte meg a helyi stadionban a járási bajnokságot. – A csapatsorrendet csak akkor tudtuk véglegesíteni, amikor újra működőképessé vált a rendszer. Kiugró eredmények a rossz időben nem születtek. Kitűnt a zselízi magyar alapiskolából Balla Beatrix, aki megnyerte a magas- és távolugrást, valamint tagja volt iskolája 4x60 méteres győztes váltójának. Negyedik érmüket, egy bronzot Molnár Dóra nyerte távolugrásban. Hét érmet gyűjtöttek a lévai Juhász Gyula Alapiskola növendékei, aki közül a fiúknál Jakubík Szabolcs győzött 300 méteren és tagja volt a bronzérmes 4x60 méteres váltónak, a lányoknál pedig Nagy Vanda két futószámban is ezüstérmes lett, Kálnay Enikő Csenge pedig az ugrószámokban volt kétszer második. Az ipolysági magyar iskolák közül a Pongrácz Lajos Alapiskola diákjai voltak kétszer dobogósok. Náluk, a Fegyverneky Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskolában és a Ladislav Ballek Alapiskolában az alsó tagozaton három éve atlétikai alapképzés folyik, edzésekre, regionális versenyekre járnak a diákok. Ennek is van hatása abban, hogy régiónkban nem csökken az érdeklődés a sportág iránt. Bajnokságunknak pedig kellett egy ilyen próbatétel is, hogy bizonyíthassuk, bármilyen időben képesek vagyunk megbirkózni a szervezői kihívással.”

ALAPISKOLÁSOK LÉVAI JÁRÁSI BAJNOKSÁGA, Ipolyság Fiúk, 300 m: 1. Jakubík Szabolcs (Juhász Gyula Alapiskola, Léva) 45,69 mp; 4x60 m váltó: 3. Juhász Gyula AI 34,43 mp, Léva; krikettlabdadobás: 2. Káder René (Juhász Gyula AI, Léva) 49,68 m; távolugrás: 2. Hancko Darek (Pongrácz Lajos Alapiskola, Ipolyság) 462 cm. Lányok, 60 m: 2. Nagy Vanda (Juhász Gyula AI, Léva) 9,22 mp; 300 m: 2. Nagy Vanda 54,72 mp; súlylökés (3 kg): 2. Oroszlán Karin (Pongrácz Lajos Alapiskola, Ipolyság) 8,31 m; 4x60 m váltó: 1. Alapiskola, Zselíz (Furár Barbara, Molnár Dóra, Balla Beatrix, Hudák Zs.) 38,33 mp; krikettlabdadobás: 1. Hudák Zsófia 35,80 m; magasugrás: 1. Balla Beatrix (mindketten Alapiskola, Zselíz) 140 cm, 2. Kálnay Enikő Csenge (Juhász Gyula AI, Léva) 128 cm; távolugrás: 1. Balla Beatrix (Alapiskola, Zselíz) 390 cm, 2. Kálnay Enikő Csenge (Juhász Gyula AI, Léva) 368 cm, 3. Molnár Dóra (Alapiskola, Zselíz) 365 cm.