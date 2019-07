Rossi: „Boldog lennék, ha még tíz évig kapitány lehetnék”

Az összes magyar csapat továbbjutott az európai kupaküzdelmek első fordulójából, és a DAC is kiharcolta a továbbjutást a krakkói Cracovia ellen. Mit szól ezekhez az eredményekhez?

Nagyon örülök! Fontos a magyar futballnak, hogy a csapataink, játékosaink minél több tapasztalatot szerezzenek nemzetközi szinten. Az pedig óriási boldogság számomra, hogy két egykori csapatom, a Honvéd és a DAC is továbblépett. A krakkói meccs után három gratuláló üzenetet küldtem, egyet Peter Hyballának, egyet Jan van Daelének, egyet pedig Világi Oszkárnak.

Egy éve az EL első körében még a DAC kispadján ült, azóta viszont már van 12 hónap tapasztalata szövetségi kapitányként. Miben más ez a munka, mint egy klubedzőé?

Teljesen más. A játékosokkal egyszerre csak tíz napot töltök együtt, és egy évben csak tíz meccsem van. Ez pszichológiai és taktikai szempontból sem egyszerű. Szívesebben vagyok minden nap a pályán a játékosokkal, viszont azt is el kell mondanom, az az érzés, hogy a magyar válogatottat irányíthatom, egészen egyedülálló. Egy egész országot képviselek, egy olyan országot, ahol nagyon fontos a futball. Ez nagy nyomás és nagy felelősség.

Mivel tölti az idejét akkor, amikor épp nincsenek válogatottmeccsek?

Van egy négytagú csapatom, járjuk a bajnokikat. Magánál a meccs megnézésénél még fontosabb, hogy előtte vagy utána beszélgessek a kerettagokkal, mert fontos, hogy érezzék a bizalmamat. Az elmúlt egy évben sikerült nagyon megerősíteni a csapatszellemet, a fiúk magabiztosak és jól érzik magukat a válogatottban. Tavaly szeptemberben teljesen más volt a hangulat, de a srácok munkájának és az eredményeknek köszönhetően ez megváltozott. És érezhető, hogy a szurkolók hozzáállása is más.

Szerényen azt mondja, az eredményeknek köszönhetően, de ezek az eredmények önnek is köszönhetően jöttek…

Amikor kineveztek, akkor is elmondtam, hogy a korábbi két évben az eredmények nem tükrözték a válogatott igazi szintjét. A fő probléma szerintem az önbizalom volt. Az aktuális selejtezősorozatban sikerült ezen változtatni.

Sokan már akkor szívesen látták volna a válogatott kispadján, amikor eljött a Honvédtól, de a felkérés csak egy évvel később jött, addig pedig a DAC-ot irányította. A dunaszerdahelyi tapasztalataiból mit tud felhasználni szövetségi kapitányként?

Nagyon hasznos tapasztalat volt, megismertem egy másik környezetet, más embereket. Abban a szezonban, amikor a DAC edzője voltam, a Fortuna Liga nagyon kiegyenlített volt, öt csapat harcolt a dobogós helyekért. Nagyon jó szezonunk volt a DAC-cal, és boldog vagyok, hogy ott dolgozhattam, hogy megismerhettem Oszkárt és Jant. Szerintem nagyon jó az a vízió, amit meg akarnak valósítani a klubnál. Sokszor elmondtam Oszkárnak is, amíg a Slovan ilyen sok pénzt önt a fociba, és egyéb extra dolgok is segítik őket, addig nagyon nehéz lesz megnyerni a bajnokságot. De biztosan meg fogják próbálni.

A Slovan viszont kiesett a BL-ből, a montenegrói bajnok Sutjeska Niksiccsel szemben…

A Slovan szeretne Európában is sikeres lenni, de kiestek az első fordulóban a BL-ből, és azonnal ki is rúgták az edzőjüket, akit kiváló szakembernek tartok. A bajnokságra és a kupára fognak koncentrálni, és akár mind a kettőt megnyerhetik. De a DAC ott lesz szorosan a nyomukban, és ha a Slovan hibázik, ahogy tavaly a kupában, akkor meg fogják ragadni az esélyt.

Rossi meccsei a magyar válogatott élén Nemzetek Ligája Finnország–Magyarország 1–0, gól: 7. Pukki Magyarország–Görögország 2–1, gól: 15. Sallai, 42. Kleinheisler, ill. 18. Manolasz Görögország–Magyarország 1–0, gól: 65. Mitroglu Észtország–Magyarország 3–3, gól: 20. Luts, 70. Pátkai (öngól), 79. Anier, ill. 24. Nagy D., 54. Szalai. 81. Szalai Magyarország–Észtország 2–0*, gól: 8. Orbán, 69. Szalai Magyarország–Finnország 2–0, gól: 29. Szalai, 37. Nagy Á. Eb-selejtező Szlovákia–Magyarország 2–0, gól: 42. Duda, 85. Rusnák Magyarország–Horvátország 2–1, gól: 34. Szalai, 76. Pátkai, ill. 13. Rebic Azerbajdzsán–Magyarország 1–3, gól: 69. Emreli, ill. 18. Orbán, 53. Orbán, 71. Holman Magyarország–Wales 1–0*, gól: 80. Pátkai *Rossi eltiltása miatt a meccs alatt Cosimo Inguscio irányította a válogatottat

A DAC-nál eltöltött évében is tapasztaltuk, hogy nagy figyelmet fordít a futball taktikai aspektusaira, kedveli a három/ötvédős rendszert, de ennek begyakorlásához idő kell, amire a nemzeti csapatban kevesebb a lehetőség.

Igen, ez kicsit nehéz. Eddig tíz meccset játszott a csapat, ebből hetet négy védővel, hármat pedig három védővel, viszont a legfontosabb találkozó, amin három védővel játszottunk, a Szlovákia elleni idegenbeli Eb-selejtező volt, ott viszont kikaptunk. Úgyhogy szeptemberben Budapesten Szlovákia ellen több mint valószínű, hogy nem fogunk három védővel játszani.

Pedig ez a kedvenc játékrendszere…

Nem mondanám ezt. Edzőként ismerned kell a játékosaid erősségeit, és azt, melyik játékrendszerben a legmagabiztosabbak, és aztán ezt kell preferálnod. A mai fociban egyébként is nagyon képlékenyek a játékrendszerek, egy meccs alatt háromszor is szerkezetet válthat egy csapat, és erre is fel kell készülni, reagálni arra, ami a pályán történik.

Eddigi szövetségi kapitányi pályafutása alatt viszont már kétszer is csak a lelátóról nézhette a csapatot, mert eltiltották. Hogyan élte meg ezt, és mit gondol az eltiltást kiváltó szituációkról?

Azóta sem értem, miért küldtek el a kispadról Azerbajdzsánban. Néha azt gondolom, a bíróknak van rólam egy képük, és azt hiszik, őket sértegetem, pedig a játékosaimnak gesztikulálok, őket irányítom. Persze tudom, hogy sokkal nyugodtabbnak kell maradnom a kispadon, de ez nem teniszmeccs, nem is színházi előadás. A foci érzelemdús sport, én pedig nem vagyok se svéd, se norvég, hanem egy temperamentumos olasz.

A DAC edzőjeként sokkal impulzívabb volt a kispadon, emlékszünk egy-két kirohanásra… Volt valami speciális tréningen, hogy szövetségi kapitányként ne robbanjon úgy ki?

Először is öltönyt kell viselnem, és nyakkendőben nagyon kényelmetlenül érzem magam. De Magyarországot képviselem, elegánsnak kell lennem, és a viselkedésemnek is ennek megfelelőnek kell lennie. Úgyhogy nagyon remélem, a jövőben már nem fognak elküldeni a kispadtól.

A magyar válogatottnak több arca van, képes kikapni Andorrában, aztán képes legyőzni Horvátországot és Walest…

Pont emiatt egy kicsit aggódtam is az azerbajdzsáni selejtező előtt, mert sokszor előfordul a fociban, hogy a favorit egy kicsit lebecsüli az ellenfelet. Ez történt velünk Észtországban, akkor nagyon mérges is voltam. Meg kell vernünk a tőlünk alacsonyabban jegyzett csapatokat, a magasabban jegyzetteket pedig minimálisan is arra kell kényszerítenünk, hogy megszenvedjenek ellenünk.

Szokatlan, de annál örömtelibb nyár ez a magyar futballszurkolók számára, a magyar válogatott vezeti az Eb-selejtezőcsoportját, ön azonban mindig megjegyzi, hogy még csak az út felében járnak. Hogy látja az esélyeket?

Nagyon fontos, hogy a saját kezünkben van a sorsunk. Tudjuk, hogy van esélyünk, de nagyon erős csapatokkal játszunk. Legközelebb Szlovákia lesz az ellenfél, kiváló a védelmük és a középpályájuk, ezt láttuk az első meccsen is, de a szeptemberi mérkőzés egy másik történet lesz. Ha nyerünk, szerintem nyolcvan százalékra ott leszünk az Eb-n.

A szlovákoknak a budapesti meccs előtt lesz még egy selejtezőjük, Nagyszombatban a horvátok ellen. Előny lehet ez a magyar csapatnak?

A szlovákokra nagyon nehéz meccs vár Horvátország ellen. Mi szeptember 5-én Montenegróban játszunk barátságos meccset, és nyilván lehetőséget fogok adni olyan játékosoknak, akik eddig kevesebbet játszottak a válogatottban. De hangsúlyozom, egy barátságos meccset sem lehet félvállról venni, ez egy hivatalos válogatott találkozó, ahol az országot képviseljük.

Ez lesz az első barátságos meccse, mert amikor átvette a magyar válogatottat, rögtön a Nemzetek Ligájával indított. Jürgen Klopp szerint ez a leghaszontalanabb sorozat a futballban. Mit gondol erről?

Szerintem ez egy jó sorozat, mert lehetőséget ad az Eb-szereplés kivívására egy másik úton is, nemcsak a selejtezőkből.

Mit várhatunk a magyar–szlovák mérkőzéstől?

Eddig négy Eb-selejtezőt játszottunk, egyet elvesztettünk, és hármat megnyertünk, de ha valamit változtathatnék, akkor inkább választottam volna a három pontot Szlovákia ellen, mint Horvátország ellen. A nagyszombati mérkőzés után a játékosok nagyon csalódottak és mérgesek voltak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy szeptemberben Szlovákia ellen több mint száz százalékot fognak nyújtani, és mindent megteszünk a győzelemért.

Papíron a szlovák csapat az erősebb, a játékosok piaci értékét tekintve is.

Ezek a számok a pályán, egy konkrét mérkőzésen már nem sokat jelentenek. Sokkal fontosabb a motiváció, és mi most nagyon motiváltak vagyunk. Bízom a játékosaimban. Szlovákiának jó csapata van, de nem jobb, mint Horvátország vagy Wales, úgyhogy bármi megtörténhet.

A meccset szeptember 9-én, az ön 55. születésnapján játsszák. Ez is extra motiváció?

Amennyire emlékszem, a közelmúltban soha nem nyertem a születésnapomon. A nagy számok törvénye szerint is egyszer győznünk kell ezen a napon!

Sokszor elmondta már, hogy a nagypapája révén ismerte meg a régi Honvédot és az Aranycsapatot. Van a mai magyar futballválogatottban valami az Aranycsapat kvalitásaiból?

Technikai szempontból nagyon nehéz összevetni a két kor fociját, az eredmények tekintetében pedig nem lehet az Aranycsapat nyomába érni. Fantasztikus, fenomenális játékosaik voltak, a világ legjobbjai, amit a mostani magyar válogatott nem mondhat el magáról. Tisztában vagyunk a határainkkal, de a mai modern futballban sokszor nem a technikai különbségek döntenek, hanem a motiváció. Ha igazán akarjuk, akkor elérhetjük a céljainkat.

Ha két szurkoló a magyar válogatottról beszélget, akkor előbb-utóbb két játékosra terelődik a szó, akiknek sokszor ellentmondásos a megítélésük, és újra és újra felmerül a kérdés, helyük van-e a válogatottban. Ez pedig Dzsudzsák és Szalai…

Szalai Ádámnak is megmondtam, ránézésre nem egy elegáns játékos, úgy néz ki, mintha nem lenne jó focista. Csakhogy ez nem igaz. Rendkívül intelligensen mozog a pályán, például a harmadik gólunk Azerbajdzsánban az ő okos mozgásának köszönhetően esett. Nemcsak az a fontos, mit csinál a játékos a labdával, hanem az is, hogyan mozog labda nélkül. Szalai igazi vezéregyéniség, ugyanúgy, mint Dzsudzsák. A meccs alatt az edző távol van a csapattól, úgyhogy fontos, hogy legyen három-négy vezér a pályán, akik egymással is beszélnek, irányítják a csapatot. Ami Dzsudzsákot illeti, tavaly szeptemberben-októberben úgy gondoltam, nincs megfelelő állapotban, de november óta ahány meccsen játszottunk, Balázs mindig meghatározó, döntő játékos volt, gólpasszokat adott. Nem egyéni szimpátiák alapján hívok be valakit a válogatottba, és ha Balázs jó fizikai állapotban van, akkor mindig helye lesz a nemzeti csapatban.

Mi a helyzet Szoboszlai Dominikkal, akit sokan a magyar foci legnagyobb fiatal tehetségének tartanak?

Nemrég megjelent egy cikk a világ tíz legtehetségesebb U20-as játékosáról, és Dominik a hetedik vagy a nyolcadik helyen szerepelt ebben az összeállításban. A piaci értékét 10–15 millió euróra becsülik, úgy dobálóznak a millió eurókkal az esetében, mint ha ezer forintokról lenne szó. Azt gondolom, ez tiszta őrület, de Dominik tényleg kiváló játékos. Az is fontos, hogy a közvetlen környezetében nagyon intelligens emberek vannak, Dominik maga is az, és fontos, hogy jó döntéseket hozzon a jövőjével kapcsolatban. Sok fiatal futballistát láttam már, és Dominikban tényleg benne van a lehetőség, hogy igazi sztár, nagy bajnok legyen a személyiségének köszönhetően. A technikai tudás is fontos, de a személyiség a döntő.

Mely posztokon vannak a nemzeti csapat gyengéi?

Eleinte voltak problémáink a bal oldalon, mert Korhut nem játszott a klubcsapatában, ezért Fiola vagy Kádár játszott a védelem bal felén. Korhuton kívül van néhány érdekes fiatal játékos is erre a posztra, de ők sem játszanak a klubjukban, és én nem hívhatok meg olyan futballistát, aki nincs megfelelő kondícióban.

Nagy Ádám viszont…

Ő az egyetlen! Ő az egyetlen kivétel. Genetikailag olyan adottságai vannak, amilyeneket soha nem láttam, sem játékosként, sem edzőként. Az elmúlt három meccsünkön mindenkinél többet futott, 13 kilométert, és ennek 70 %-a sprint volt! De azt is mondtam neki, hogy muszáj megoldást találnia a helyzetére, mert a Bolognában nem játszik, és ezen valahogyan változtatni kell.

Chuck Norris elbújhat Rossi mögött A Marco Rossival zajló beszélgetés iránt nagy volt az érdeklődés a Gombaszögi Nyári Táborban, már húsz perccel a beszélgetés kezdete előtt csaknem teljesen megteltek az ülőhelyek a nagysátorban, a közönség soraiban Honvéd- és DAC-mezek is feltűntek. A magyar szövetségi kapitányt már az érkezésekor nagy tapssal köszöntötték, de nemcsak átgondolt, őszinte, sokszor frappáns válaszaival, hanem kiváló reflexeivel is kivívta a nézők elismerését – három agresszív legyet is lecsapott, az egyiket fél kézzel, röptében kapta el. Chuck Norris elbújhat mellette, több légy nem is merészkedett már aztán a nagysátorba.

Van olyan egykori játékosa a Honvédból vagy a DAC-ból, aki nem magyar, de ha tehetné, szívesen látná a magyar válogatottban?

Nincs. Most viszont azon dolgozunk, hogy meghívjunk valakit, aki a határon túlról származik. De ez még egy nagy kérdőjel. Most nem kísérletezhetünk, a legfontosabb, hogy megszerezzük a három pontot Szlovákia ellen.

Mit jelent az, hogy a határon túlról? Szlovákiából?

Nem feltétlenül, lehet Románia is… Majd meglátják.

Rendszeresen figyelik a határon túli tehetségeket, akik esetleg szóba jöhetnek a magyar válogatott számára?

Természetesen figyeljük őket, de a legfontosabb, hogy ők is a magyar válogatottban akarjanak játszani. Ehhez személyesen kell beszélnünk velük, hogy lássam a szemükben, hogy hozzánk akarnak-e csatlakozni. Ha nem látom a motivációt, akkor tárgytalan a dolog. Mindenki hasznos lehet, de senki sem nélkülözhetetlen.

Ha jól tudom, amióta ön a szövetségi kapitány, azóta sportpszichológus is dolgozik a válogatottnál.

Rögtön az első találkozón jeleztem, hogy szeretném, ha egy mentális tréner vagy sportpszichológus is a stáb tagja lenne. Huszonnégy különböző játékos van a keretben, és tíz nap alatt kellene a fejükbe látnom. Ehhez szükségem van egy specialistára, aki számomra még fontosabb, mint a játékosok számára, mert segít észrevenni, kivel kell éppen külön is beszélgetni, kihez hogyan kell közelíteni.

Az olasz mentalitása segít vagy éppen nehezebbé teszi a kommunikációt a magyar futballban?

Magyarországon kezdettől fogva nagy tisztelettel fogadtak, ami Olaszországban nem ennyire magától értetődő. A sportvezetők, a játékosok is tisztelnek, nincs okom panaszra.

Mi a helyzet a nyelvi korlátokkal? Minden játékos beszél már folyékonyan angolul?

A legtöbben jól beszélnek angolul, de néha látom egy-két futballista szemében, hogy talán nem érti, miről beszélek. Ilyenkor rá szoktam kérdezni, minden világos-e.

És hogy áll a magyar nyelvvel?

Ha biztossá válik az Eb-részvételünk, abban a pillanatban elkezdek magyarul tanulni. Egyelőre csak a csúnya szavakat ismerem… A magyar nagyon bonyolult nyelv, szerintem ez is az oka, hogy a magyarok olyan sok kiváló feltalálót és tudóst adtak a világnak, mert a magyarok már simán beszéd közben is sokkal többet használják az agyukat a nyelv miatt.

Egykori klubcsapatai, a DAC és a Honvéd szurkolói körében továbbra is nagyon népszerű – a Honvéd-drukkerek a kupadöntő előtt a stadionba vonuláskor az ön nevét skandálták, és ugyanez történt májusban a DAC utolsó bajnokiján is.

Hihetetlen érzés volt, ráadásul két nap leforgása alatt két különböző helyszínen is átélhettem ezt. Ez valami egészen elképesztő, nagyon jólesett.

Mi az edzői álma, melyik csapatot edzené a legszívesebben?

Jelenleg minden nap azon gondolkozom, hogyan tudjuk kiharcolni az Eb-szerepelést. Legszívesebben olyan sokáig maradnék Magyarországon, ameddig csak lehet, de mindez az eredményeken múlik. Boldog lennék, ha még tíz évig szövetségi kapitány lehetnék.

Szövetségi kapitányként tudja befolyásolni azt, hogy a fiatal tehetségek olyan klubokba igazoljanak, ahol rendszeres játéklehetőséget kapnak?

Néha a játékosügynökök kikérik a véleményemet bizonyos lehetőségekről, de az esetek 80%-ában maguk döntenek, és az egyik döntő faktor a pénz. Volt olyan játékos, akinek azt javasoltam, érdemesebb lenne az olasz másodosztályba igazolnia, ahol rendszeresen játszhatna, de ő mégis egy más ország élvonalbeli csapatát választotta, ahol alig lép pályára.

Mit gondol Kalmár Zsolt döntéséről, hogy a DAC-ban maradt, bár több kérője is volt?

Ő egyike volt azoknak, akik megkérdezték, mit gondolok a helyzetről. Örülök, hogy a DAC-ban maradt, ahol ő a csapat egyik vezére, sokat segíthet az együttesnek. Szerintem jó döntést hozott.

Mennyire adnak önnek tippeket mások, hogy kinek kellene játszania? Csányi Sándor vagy a magyar miniszterelnök beleszól az összeállításba?

Nagyon jó a kapcsolatom Csányi úrral és Orbán úrral is, de egyikük sem kérte soha, hogy ezt vagy azt kellene játszatnom. Érzem a bizalmukat, nem helyeznek nyomás alá, hogy kinek kellene a csapatba kerülnie.

Mit gondol arról a mai trendről, hogy a játékosok néha nem tisztességes játékot űznek a klubokkal, hogy feljebb srófolják az árukat?

Az átigazolási időszak Európa legtöbb országában augusztus végéig tart, vagyis még nyitva a piac. Ez nem egyszerű időszak egy edző számára, mert nem tudhatja, egy-két játékosa nem fog-e még eligazolni. A játékosoknak is intelligenseknek kell lenniük. A profi futballban gyakoriak a klubváltások, ezért mindig meg szoktam kérdezni a focistáktól, ha a klubcímert csókolgatják: most ezt a címert csókolgatod, egy év múlva pedig talán egy másikat? Egy dolog van, ami sohasem változik egy klubban, azok a szurkolók. Az edzők, játékosok, sportvezetők cserélődnek, de a szurkolók egy életen át kitartanak a klubjuk mellett.

Ha már a foci és a pénz kapcsolatáról esett szó: a közelmúltban felröppent a hír, hogy Kínából és az Egyesült Arab Emírségekből érdeklődnek ön iránt…

Számomra a pénz sosem volt a végső cél. A pénz egy eszköz, amire szükség van az életben, de sosem ez volt számomra a fő mozgatórugó. Az első évemben a Honvédnál a megtakarításaim is fogytak, mert Hemingway úrral nem volt egyszerű akkoriban… Az utóbbi időben tényleg felhívott néhány ügynök néhány ajánlattal kapcsolatban, de a válaszom mindig ugyanaz volt: addig, amíg a Magyar Labdarúgó-szövetség ki nem rúg, én a magyar válogatott szövetségi kapitánya vagyok, és ezen nem akarok változtatni.

Olaszországban elég nagy port kavart azzal a kijelentésével, hogy ott olykor még az edzőnek kell fizetnie, hogy edzősködhessen valahol…

Igen, hivatalos nyomozás is indult az ügyben, engem is kihallgattak. Tudom, hogy ez a kijelentésem sokaknak nem tetszett, de én az igazat mondtam, és az igazság sokszor kellemetlen. Nem mondom, hogy ez automatikus Olaszországban, és azt sem tudom, most hogyan mennek a dolgok, mert szerencsére már Magyarországon dolgozom, de ahogy a kollégákkal beszélgetek, úgy látom, nem sok minden változott. Olaszországban nem könnyű dolgozni, sok a jó edző, és sajnos vannak alacsonyabb osztályú klubok, ahol ez a gyakorlat. Ez volt az egyik ok, ami miatt úgy döntöttem, hogy külföldön szeretnék dolgozni.

Dolgozott George Hemingway és Világi Oszkár klubjában, most pedig Csányi Sándor a felettese. Mindhárman kőkemény üzletemberek, hogyan jött ki velük?

Három nagyon különböző emberről van szó, és mindhármukkal jó viszonyom volt. Csányi Sándor és Világi Oszkár mindig igazi úriemberként viselkedett velem, teljes tisztelettel beszélgettek velem, igyekeztek megérteni a döntéseimet. Mr. Hemingway más volt, nem tiszteletlen, de ő nagyobb nyomás alá helyezett, rengeteg kérdése volt, mindennel kapcsolatban, miért ez játszik, miért nem az, és így tovább. Ő teljesen máshogy közelítette meg az egészet, de vele is korrekt volt a kapcsolatom.

Ha egy klubtulajdonos vagy bárki más arra kérné, hogy állítson be egy konkrét játékost, mit felelne neki?

Magyarországon ilyennel nem találkoztam, Olaszországban volt példa rá. De mindig ugyanazt válaszoltam: ha te akarod összeállítani a csapatot, ki kell rúgnod. Addig, amíg én vagyok az edző, én döntök.