Remekül sikerült a Dögös Sprint Gútán

„Elsősorban sok versenyzőt, a gyerekekkel együtt 680 főt jegyeztünk, tudtuk, hogy lesz érdeklődés, hiszen az előzetes nevezésnél mind a hatszáz rajtlehetőség gazdára talált. Legtöbben a legrövidebb távot, a három kilométert választották, közel 350-en, s közülük Emil Daniš futott a leggyorsabban, a nőknél Sárai Vanesa. Fele- annyian vágtak neki a 7 km-es versenynek, amely Lukáš Felis győzelmét hozta, és Sasvári Michaela volt a legeredményesebb nő. Alig 50-en indultak 14 kilométeren, s ezt egyperces előnnyel Tomáš Gašparík nyerte, a nőknél Martina Šramková volt a leg- gyorsabb – tájékoztatta lapunkat Kárpáty Ernő főszervező. – A Covid után nagyon nehezen jönnek az emberek futni, más szervezőktől is hallottam, hogy gyakori a létszám visszaesése. Ahhoz képest nálunk igazán elégedettek lehetünk a részvétellel. Szervezésileg meg minden úgy sikerült, mint még soha, a főszervezőnek csak ott kellett lenni, olajozottan működött az összeszokott gépezet. Jó érzés volt tapasztalni, hogy megmozdultak az emberek, és hajlandók segíteni másokon. Idén, mint minden kiírás során, egy beteg gyerek gyógyítására gyűjtöttünk. A rajtdíjból és az adakozásokból ezúttal Martesik Filip számára megy az összeg, amelyet csak később hozunk nyilvánosságra, amint befejeződik a gyűjtés.”

Kárpáty azt is elmondta, hogy a DGS jövője az a 70–80 gyerek, akik lefutották a maguk háromszáz méterét, és boldogan vették át az érmeket, s tapasztalta, hogy ennél nagyobb motiváció nem kell nekik a mozgáshoz. „Idén már olyan gyerekek is voltak valamelyik táv mezőnyében, akik korábban gyerekként kezdtek a Dögös Sprinten. A gyerektávot lefutó hétéves lányom is kijelentette, jövőre ő is a három kilométeren rajtol. Úgy érzi, kinőtte magát a gyerekmezőnyből, s továbblép” – árulta el a főszervező.