Portugál botlás, angol KO, skót szenvedés

Az A csoportban semmi meglepetés nem történt, az első fordulóban Koszovó pihenhetett (csupán lapzártánk után, hétfő este mutatkozott be Pristinában Bulgária ellen), Anglia simán győzött, a másik meccsen pedig döntetlen eredmény született. Bulgáriától és Montenegrótól nem is nagyon várhattunk mást az 1–1-es döntetlennél, a két csapat a legutóbbi, 2016-os Eb-selejtezőn hajszálpontosan ugyanolyan eredményt ért el (3 győzelem, 2 döntetlen, 5 vereség), de a 2018-as vb-kvalifikációban is majdnem ugyanúgy teljesített.

Angol rekordok KO-győzelemmel

A bolgárok maximum annak örülhettek, hogy Todor Nedelev hajrában szerzett büntetőjével az egy pont meglett, és továbbra is elmondhatják, hogy Eb-nyitányon még sohasem szenvedtek vereséget Szófiában. Ami rossz hír, hogy a Palermo 26 éves középpályása, Ivajlo Csocsev térdkalácstörést szenvedett, így minimum hat hónapra kidőlt.

Az angolok a papírformának megfelelően nyertek, ugyanakkor az 5–0-s kiütést csak az tarthatja túlzásnak, aki nem látta a mérkőzést. Jaroslav Šilhavý szövetségi kapitány azt már a múlt hét elején megjegyezte, hogy a csoportból Anglia kiemelkedik, így a második hely lehet a reális cél, de látva akkori nyilatkozatát, erre ő sem számított. „Azok a játékosaim, akik most a válogatottban vannak, már komoly tapasztalattal bírnak. Persze az ellenfél erős, a környezet félelmetes lesz, de remélem, a játékot és a légkört is élvezzük majd” – mondta. Nos, az élvezet elmaradt, a triplázó Raheem Sterling vezetésével a hazaiak gáláztak, sorozatban a 19. Európa-bajnoki selejtezőn is veretlenek maradtak (15 győzelem, 3 döntetlen), sőt a legutóbbi 11-et meg is nyerték. Arra 2007 no­vemberében, még Steve McClaren idején volt példa, hogy veszítsenek.

A 18 éves és 135 napos Callum Hudson-Odoi lett a legfiatalabb angol labdarúgó, aki tétmérkőzésen debütált a nemzeti csapatban (40 nappal volt fiatalabb, mint Duncan Edwards 1955-ben). Ráadásul 1881 óta nem volt egyszerre két 18 éves vagy annál is fiatalabb játékos az angol válogatottban, ezúttal Hudson-Odoi mellett Jadon Sancho is játszott (138 éve Wales ellen Thurston Rostron és Jimmy Brown cselekedte meg ugyanezt).

Jött a szokásos portugál pofon

A B csoportban az erőviszonyokat tekintve úgy tűnt, Portugália első helyét nem nagyon veszélyeztetheti senki, mégiscsak a címvédőről beszélünk, amelyben újra ott van a világ egyik legjobb labdarúgója, Cristiano Ronaldo. Nos, a lisszaboni nyitány nem ezt igazolta, a házigazda szenvedős gól nélküli döntetlent harcolt ki az ukránokkal szemben.

„Igazságtalan az eredmény, mert győzelmet érdemeltünk. Jól játszottunk, megvoltak a helyzeteink, csak gólt nem szereztünk. De ez az eredmény semmi gondot nem jelent, csak még elszántabbá tesz bennünket” – nyilatkozta Fernando Santos, a portugálok szövetségi kapitánya.

A rossz nyitány nem feltétlenül rossz előjel: a csapat a 2016-os Eb-selejtezőket egy hazai 1–0-s vereséggel kezdte Albánia ellen, majd sorozatban hét győzelemmel csoportelsőként jutott tovább, a végkifejletet pedig ismerjük. Ugyanez volt a helyzet a 2018-as vb-selejtezőkön is, akkor Svájcban szenvedtek 2–0-s vereséget, majd kilenc győzelemmel ugyancsak csoportgyőztesként kvalifikálták magukat.

A csoport másik meccsén Luxemburg otthon 2–1-re legyőzte Litvániát. A hazaiak a Nemzetek Ligájában már értek el jó eredményeket, úgy tűnik, a hozzá hasonló erőt képviselő csapatok ellen jönnek a sikerek. A balti csapaton pedig az edzőváltás sem segített, pedig egy jó ismerős ül a kispadon. Februárban komoly meglepetésként hatott, amikor kinevezték Valdas Urbonast. Elődjének, Edgaras Jankauskasnak azt követően kellett mennie, hogy a csapat a világbajnoki selejtezők kudarcát követően pont nélkül végzett a Nemzetek Ligájában.

A november 20-i, belgrádi 4–1-es vereség volt az utolsó mérkőzése, a helyére a korábbi 14-szeres válogatott védő, Valdas Urbonas került, aki légiósként csak Magyarországon fordult meg, 1997–98-ban a Videotont, 1999-ben a Gázszer FC-t erősítette. „A győzelem mindig inspiráló, néha egy apró siker is radikálisan megváltoztathatja a csapat helyzetét. Olyankor mindig jön az eufória. Kis ország vagyunk, de Izland és Belgium példája is azt mutatja, hogy a méret nem feltétlenül befolyásolja a futball minőségét. Meg kell találnunk az előrelépés módját” – nyilatkozta akkor Urbonas, akinek el kell gondolkodnia, hogy ha a leggyengébb rivális ellen sem ment, mi lesz a kvalifikáció további részében.

Bemutatták a kabalafigurát Néhány napja az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) bemutatta a 2020-as Európa-bajnokság – amelynek Magyarország is társrendezője – hivatalos labdáját, vasárnap este pedig a kabaláról is lehullt a lepel. A torna „arca” az a Skillzy lesz, akit a német és a holland szurkolók már szemügyre is vehettek a két ország egymás elleni selejtezőjén. Skillzy bemutatását a két neves freestyle-os, Liv Cooke és Tobias Becs segítette. A szabadstílusú labdarúgás, vagyis a freestyle labdarúgás teljesen eltér a hagyományos, ismert nagypályás futballtól. A freestyle jelentése szabad stílus, melynek szellemében a labdával bármilyen trükköt, mozdulatsort végre lehet hajtani a dekázástól a fejen pörgésig, a lényeg, hogy minél nehezebb trükköket mutasson be a versenyző, miközben a labda nem esik le a földre. A 2020-as Eb mérkőzéseit Budapest mellett Amszterdamban, Bakuban, Bilbaóban, Bukarestben, Koppenhágában, Dublinban, Glasgow-ban, Londonban, Münchenben, Rómában és Szentpéterváron rendezik.

Jó nyaruk lehet az északíreknek

A C csoportban két forduló után meglepetésre Észak-Írország áll az élen, amely előbb az észteket, majd vasárnap a fehéroroszokat is legyőzte. Utóbbi mérkőzésen Josh Magennis a 87. percben szerezte a mindent eldöntő gólt, így a csapat elmondhatja magáról, hogy a 2015. szeptember 7-én játszott döntetlent legutóbb hazai pályán, akkor éppen Magyarországgal 1–1-et.

„Úgy gondolom, nagyon jól futballoztunk, és megérdemeltük a győzelmet. Sok helyzetünk volt, mindenki jól dolgozott” – lelkendezett Michael O’Neill kapitány, akinek lehet, jó nyara lesz, hiszen a júniusi fordulóban a „visszavágókra” kerül sor, azaz a válogatott Tallinnba és Boriszovba utazik. Azaz elképzelhető, hogy mire a németekkel és a hollandokkal játszik, 12 pontja lesz.

A két mogul Amszterdamban csapott össze egymással, Leroy Sané és Serge Gnabry góljaival a 34. percben már kettővel a németek vezettek. A második félidőben Matthijs de Ligt és Memphis Depay révén egyenlítettek a hollandok, de a slusszpoén a vendégeké volt: a csereként beállt Marco Reus gólpasszából Nico Schulz talált be (2–3). A 2014-es világbajnok ezzel visszavágott a novemberi blamáért, amikor Hollandia az utolsó öt percben egyenlített Gelsenkirchenben, és ezzel kiharcolta a Nemzetek Ligája négyes döntőjében való szereplést.

„Az járt a fejemben, hogy a csatár Quincy Promes helyére behozom a védő Nathan Akét, hogy megőrizzük az egy pontot. Nem tettem, pedig kellett volna. Megvolt az esélyünk a győzelemre, de a németek az utolsó percekben sokkal veszélyesebbek voltak” – nyilatkozta Ronald Koeman, a hollandok szövetségi kapitánya.

Gibraltárban brillírozott az ír kapus

A D csoportban két idegenbeli győzelemmel kezdtek az esélyesek, de se Svájc, se Írország nem lehet maradéktalanul elégedett. A svájciak úgy győztek 2–0-ra Grúziában, hogy az 57. percben még gól nélküli döntetlenre álltak. Vladimir Petkovic kapitány nem is mondhatta, hogy kiválóan futballoztak a tanítványai. „Az első félidőben túl sok egyszerű hibát vétettünk, de ez a második félidőre megváltozott. Minden sokkal könnyebbé vált, amikor egyre több gondot okoztunk az ellenfélnek. A jövőben sokkal határozottabbnak kell lennünk a kapu előtt” – mondta.

Az írek történetük során harmadszor is nyertek Gibraltár ellen, de amíg az előző Eb-kvalifikációban otthon 7–0-ra, idegenben 5–0-ra nyertek, ezúttal be kellett érniük egy szerény 1–0-s sikerrel a Victoria Stadionban (a gólt a 49. percben a Burnley középpályása, Jeff Hendrick szerezte).

Mick McCarthy szövetségi kapitány másodszor vállalta el a feladatot, a játékosként 57 válogatott mérkőzést játszott egykori védő az első kapitánysága (1996–2002) során kivezette a csapatot a 2002-es világbajnokságra. Úgy tűnik, most ennél nehezebb dolga lesz, főleg ha azt nézzük, hogy Európa egyik pofozógépe ellen a saját kapusát nevezte meg a meccse emberének.

„Gyűlöltem a meccs minden egyes percét. Tudtam, mi vár ránk, nem okozott meglepetést. A srácoknak is azt mondtam, botrányosan futballoztunk, de nagyszerű dolog három ponttal kezdeni. Nem játszottunk jól, és a meccs legjobbja Darren Randolph kapus volt, neki köszönhetjük, hogy nem kaptunk gólt” – nyilatkozta.

Bild: Löw most megmutatta! A sikertelen világbajnoki, majd Nemzetek Ligája-szereplés után nagyon komoly támadást intézett a német sajtó Joachim Löw ellen, a német szövetségi kapitány azonban szerződést hosszabbított, és úgy döntött, járja a maga útját. A vasárnapi, amszterdami 3–2-es győzelem után a Bild szinte pajzsra emelte a szakembert. „Az első igazán fontos mérkőzésen Jogi Löw megmutatta mindenkinek, aki már nem tartotta őt jó edzőnek, hogy mire képes. Egy új válogatottat rakott össze, egy olyan elegyet, amelyben a világbajnok Neuer és Kroos mellett Gnabry, Sané, Kimmich és Kehrer is helyet kapott. Megváltozott a taktikai felállás, jött a pressing, a villámgyors támadás, ez hozta pillanatok alatt a 2–0-s előnyt” – írta a lap. Hozzátéve, hogy a 3–2-es sikerhez kellett a hajrában egy merész ellentámadás és Schulz gólja is, de ez a győzelem egy nagy lépés volt a helyes úton.

Málta 13 év után nyert Eb-selejtezőt

Az E csoportban a magyarok és a szlovákok egy-egy győzelemmel és vereséggel nyitottak, az első fordulóban Szlovákia éppen Marco Rossi csapatát győzte le 2–0-ra, majd vasárnap kikapott Walesben 1–0-ra, míg Magyarország 2–1-re verte a vb-ezüstérmes horvátokat.

Bár a magyaroknak az F csoporthoz az égvilágon semmi közük, mégis szóba került a válogatott: Málta ugyanis meglepetésre Kyrian Nwoko és Steve Borg góljaival emberhátrányban 2–1-re legyőzte a feröerieket. A dél-európai szigetország válogatottja legutóbb 2006. október 11-én nyert Eb-selejtezőn, akkor Ta’ Qaliban Magyarországot verte ugyancsak 2–1-re.

A svédek a románokat győzték le 2–1-re, a mérkőzés hőse a Mainz hétszeres válogatott középpályása, Robin Quaison volt, aki gólt szerzett és a második akcióból is kivette a részét. A meccsen azonban kiújult Emil Forsberg sérülése, így a Leipzig játékosa a mai, norvégiai összecsapáson már nem állhat Janne Andersson kapitány rendelkezésére.

A spanyolok kiszenvedték a 2–1-es sikert a norvégok ellen, a győztes gólt tizenegyesből Sergio Ramos panenkázta a hálóba, a Real Madrid középső védője egymást követő ötödik válogatottmérkőzésén szerzett gólt.

Herzog megfricskázta Szabicsékat

A G csoport legcsalódottabb csapata Ausztria lehet, a három éve még Eb-szereplő válogatott már a világbajnoki selejtezőn és a tavalyi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken sem volt meggyőző, ezúttal pedig két vereséggel nyitott. Franco Foda és segítője, Szabics Imre nem lehet boldog: a bécsi, Lengyelország elleni 1–0-s vereség után Haifában Izraeltől simán 4–2-re kikapott.Az utóbbi mérkőzés a hazaiak szövetségi kapitányának, Andreas Herzognak lehetett igazán pikáns, hiszen játékosként 103 alkalommal öltötte magára az osztrák válogatott mezét. „Nagyon jó volt a felfogásunk, harciasan játszottunk, rettentő büszke vagyok a csapatomra” – mondta.

Foda az első nyilatkozatában bírálta a csapat mentalitását, úgy vélte, akadtak olyan nagy helyzetek, amelyeket vétek kihasználatlanul hagyni. „Az első félidőben jól játszottunk, mégis az ellenfél mehetett előnnyel pihenőre. A szünetben elmondtam a csapatnak, hogy jobbak vagyunk, de a vezetésünk után sem tudtunk összpontosítani. Ezért a vereségért én is felelős vagyok, változtatásra lesz szükség. De először elemezni kell a történteket.”

Nem esett csapdába a világbajnok

A H csoport hozta az Európa-bajnoki selejtezők első edzőváltását, miután Albánia hazai pályán, Shkodra városában kapott ki 2–0-ra a törököktől, a szövetség menesztette Christian Panuccit. A korábbi 57-szeres olasz válogatott jobbhátvéd minimális edzői múlttal (ha a Livorno és a Ternana kispadját annak vehetjük) vágott bele a feladatba, de 2017 nyara óta 15 mérkőzésen négy győzelem, két döntetlen és kilenc vereség volt a mérlege. A lapzárta után, hétfőn, Andorrában játszott mérkőzésen az eddigi két segítő, Ervin Bulku és Sulejman Mema ült a kispadon.

Izland már túljutott egy 2–0-s sikerrel az andorrai túrán, de a csoport harmadik meccsén is vendégsiker született, Franciaország simán, 4–1-re győzött Moldovában. „Sokkal többel is nyerhettünk volna, de az ilyen mérkőzések mindig nehezek. A játékosaim jól kezelték a helyzeteket, nem estek bele semmilyen csapdába” – nyilatkozta elégedetten Didier Deschamps kapitány.

Kazah pálfordulás, skót kínszenvedés

Az I csoportban Belgium hozta a kötelezőt, otthon az oroszokat 3–1-re, idegenben Ciprust 2–0-ra verte. A legnagyobb pálfordulást a kazahok élték meg, a korábbi cseh szövetségi kapitány, Michal Bílek által irányított válogatott a nyitófordulóban 3–0-ra elgázolta a skótokat, majd ugyanabban a nurszultani (korábbi nevén asztanai) stadionban sima 4–0-s vereséget szenvedett az oroszoktól.

„Ég és föld volt a két mérkőzés között a különbség, lesz is elég dolgunk, hogy átgondoljuk és kielemezzük a történteket. Most nagyon meglátszott, hogy a játékosaink milyen klubokban szerepelnek, néha nem is játszanak, no és a fáradtság is kijött rajtunk. Az ellenfél megérdemelten győzött, óriási hibákat követtünk el” – mondta Bílek.

A skót futballtörténelem egyik legkínosabb, kazahsztáni veresége után a sajtó Alex McLeish kapitány fejét követelte, de a szövetség egyelőre nem lépett. A szakember pedig azt mondta, egy ilyen gyalázatos eredmény után az egyetlen igazi bocsánatkérés az lehet, hogy elmennek San Marinóba és győznek.

Még várat magára a finn bravúr

A J csoportban elmaradtak a meglepetések, pedig a finnek a sikeres Nemzetek Ligája-szereplés után nagyon fogadkoztak, hogy csodát tesznek Udinében. A két csapat korábban 12 meccset vívott egymással, az olaszok 11 győzelem mellett mindössze egyszer veszítettek pontot: 1975. szeptember 27-én a római Stadio Olimpicóban lejátszott meccs végződött gól nélküli döntetlennel. Markku Kanerva szövetségi kapitány a mérkőzés előtt úgy vélte, egyáltalán nem lehetetlen a siker, de aztán a 2–0-s vereség után elismerte, hogy az ellenfél jobb volt.

„Természetesen csalódott vagyok az eredmény miatt, különösen sajnálom az első gólt, amely megpattant, így védhetetlen volt. Jól játszottunk, megvolt a hely az ellentámadásokhoz, de az utolsó lépés mindig hiányzott” – nyilatkozta.