Léván kinyílt az I. jégkorongliga kapuja

Az alapszakasz utáni előcsatározások során a II. liga nyugati csoportjának bajnokaként először az ezüstérmes púchoviakat késztették megadásra, majd a keleti csoport legjobbjának bizonyult rimaszombatiak ellen is eredményesek voltak. A legnagyobb falatnak aztán már az osztályozóban az I. liga sereghajtójaként végzett prešoviak ígérkeztek, ám a kelet-szlovákiaiak elleni nehéznek vélt akadályt is könnyedén vették. A meccssorozat utolsó viadalán 9:0 arányban valósággal lehengerelték az ellenfelüket. Így a legfrissebb sikerekből fakadóan a kosárlabda után a jéghoki lett a mintegy harmincháromezer lakosú város második legnépszerűbb sportága.



„Voltaképpen valamennyi mérkőzésen pazar teljesítményt nyújtottunk, a játékosok közötti kapcsolat is példaértékű volt, és a sportlétesítmény felszereltsége sem hagyott kívánni valót maga után. A szurkolókról nem is beszélve, akik feldobták a csapatot, a hazai megmérettetésekre kétezer néző is kilátogatott, az idegenbeli összecsapásokon pedig úgyszólván hazai környezetet biztosítottak kedvenceiknek. És persze nagy elismerés illeti Jaroslav Matejov edző munkáját! – vélekedett Marcel Ozimák, a lévaiak sportigazgatója, aki már négy hónappal az alapszakasz befejezése előtt kinyilvánította, hogy legfontosabb céljaik között szerepel a bajnoki cím megkaparintása. Kikötését tisztességesen túlszárnyalta az alakulat.



És mit ígér a jövő? A sikert kivívó kollektíva tagjai március végéig még levezető edzéseket végeznek, majd júliusig szabadot kapnak. A vezetőség azonban megszakítás nélkül folytatja munkáját. „Elkezdtünk tárgyalni a kiszemelt jégkorongozókkal, rengeteg az érdeklődő. Magától értetődően senkit sem küldünk el, ellenben ha valaki netán máshol képzeli el a jövőt, nem gördítünk akadályt távozása elé. Saját neveltjeink is bebizonyíthatják képességeiket. Az új bajnokságban ugyan nincsenek eget rengető céljaink, ám a playoffról nem szeretnénk lemaradni. Elsősorban a tehetséges tinédzsereket szeretnénk felkarolni és támogatni” – vázolta jövőbeni elképzeléseit Marcel Ozimák.

Említésre méltó, hogy hatékony együttműködésre törekednek az aranyosmaróti és a nyitrai klubbal. A szakmai párbeszédeken kívül játékoscserékben is gondolkodnak. Vasárnap nagy sikerű találkozót szerveztek a szurkolók számára az egyik lévai kereskedelmi központban, ahol közös fotózásra és autogramosztogatásra is sor került. A résztvevők apró ajándékokkal térhettek haza.