Kosarasok lepik el a placcot Gútán

Forró Tibor, a klub elnöke és versenyszervező elárulta, összesen harminchat csapat nevezhet, amelyek közül online már többen is megtették, illetve a helyszínen is lesz rá lehetőség. „Az előnevezések alapján elmondható, hogy Szlovákiából, Magyarországról neveztek a legtöbben, de akadnak kosarasok Csehországból, Szlovéniából és Ausztriából is. Nagyjából mintegy 25-28 csapatra számítok. Ez a szám abból adódik, hogy évről évre csökken az U18-as kategóriában versenyző csapatok száma, ugyanakkor egyre többen versenyeznek a 18+ és a 33+ kategóriában. Ám sajnos az utánpótlással már gondok vannak. Nagyobb figyelmet kell szentelni a sportágban az utánpótlásképzésre az U8, az U10 és az U13 korcsoportokban. Ezt elősegítendő tavaly elindítottuk a BCK Junior Basketball programot, amelyet Gönczöl Attila és Langschadl Dávid vezet” – fogalmazott érdeklődésünkre Forró.

Hozzáfűzte, a 2019-es Gúta Streetball Cup Vol. 12-t egyfajta köszönetképpen szervezik azon baráti csapatoknak, amelyek minden évben ellátogatnak a streetball versenyre. Kísérőprogramokkal idén nem készülnek, ám a torna védjegyévé vált ügyességi játékokat most is beiktatják. Lesz hárompontos-dobó verseny, zsákolás és kosaras amőba.