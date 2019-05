Kondé-elsőség, peches focicsapat

Atlétikában Kondé Péter nyerte a fiúk magasugrását, Jakab Napsugár 800 méteren lett második, s ugyanezen a helyen végzett a vidékfejlesztési szakközépiskola labdarúgócsapata is, pedig legjobb volt a mezőnyben.

„Szememben ők győztek, s ezt nem elfogultságom, hanem a mutatott teljesítmény mondatja velem. Ütőképes csapattal indultunk, a miénk volt a legjobb, de ez nem jött ki az eredményességben – mondta érdeklődésünkre Ollári Attila, a csallóközi iskola igazgatóhelyettese, aki a fiúk csapatvezetői szerepét is betöltötte. – A csoportban balszerencsésen remiztünk a Senicával, majd megtömtük a szeredieket. Az elődöntőben a nagyszombatiakat is megvertük, de a döntőben nem tudtunk gólt lőni. Kétszer a kapufán csattant a labda, helyzeteink kimaradtak, még kapura sem lőtt az ellenfél, s a végén az következett, amit szerettünk volna elkerülni: büntetőkkel 3:1-re kikaptunk, s az a Skalica lett a bajnok, amely még meccset sem nyert a tornán.”



Ollári Attila az atlétákkal kapcsolatban azt is elmondta, hogy Kondé sérülés után tért vissza, s értékes győzelmét nem toldhatta meg újabb sikerrel az országos bajnokságon, mert aznapra megbetegedett. Jakab korábban nyerni szokott, most szép második helyet ért el.