II. liga: rajt augusztus első hétvégéjén

„Augusztus 1-jét és 2-át a II. ligát irányító szervezet fogadta el. Az aktuális szezon július 17-én ér véget, ezután kéthetes felkészülés jön a következő idényre. A rajt előtt még számos kérdést meg kell oldanunk. Egy találkozót kell szerveznünk, amelyen ott lesz minden klub képviselője, és amelyen kijelöljük azt a 12 embert, aki képvisel minket az SFZ konferenciáin. Ezután a csapatok 1-től 16-ig sorszámot kapnak, ami alapján megtörténik a sorsolás. A számokat a 2019/20-as szezon felfüggesztése előtti helyezések alapján kapják meg a csapatok” – mondta a II. ligát irányító szervezet elnöke, Miroslav Richtárik.



Az első körben a Bardejov, a Slovan B, az FC Košice, a Liptovský Mikuláš, a Púchov, a Podbrezová, a Ružomberok tartalékcsapata, a Skalica és a Trebišov kapta meg a licencet. Feltételesen kiosztották a Banská Bystricának, a Dubnicának, a komáromiaknak, a Petržal-kának, a Poprádnak és a somorjaiaknak is. Ezeknek a kluboknak még különböző gazdasági feltételeknek kell megfelelniük. „A felsorolt klubok közül a Somorja már teljesítette a feltételeket, be is jelentkezett a következő szezonba, ahogy a Komárom is” – így Richtárik. ⋌(TASR)