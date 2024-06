A magyaroktól hangos Stuttgart (FOTÓK+VIDEÓ)

A menetet természetesen a Carpathian Brigade ultrái vezették és ők vezényelték a szurkolást is. Legjobban akkor szólt a magyar tábor, amikor a Neckar folyó előtti hidat közelítették meg egy alagúton keresztül. A kölni vonulás alkalmával a német hatóságok nem tűrték jól a pirotechnikát. Néhány füstgránát és görögtűz azonban most is begyulladt, de nem láttuk, hogy bárkit is retorzió ért volna ez miatt.

A környék házainak ablakaiban és az út szélén rengetegen videózták a magyarokat, akik a stadionban is különleges látvánnyal készülnek. A szervezett szurkolói csoportok tízezer látványelemet helyeztek el a magyar szektorban és egy 60 nm²-es molinó is készen áll arra, hogy a Himnusz alatt kifeszítsék. A német tábort egyelőre csak elvétve hallani a stadionban, az első hangpárbajt, a játékosok megérkezésekor, egyértelműen a magyar tábor nyerte.