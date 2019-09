Hátrány az emberelőny az érsekújvári hokisoknak

Az érsekújváriak (zöld-fehérben) többször is csődöt mondtak a trencséniek kapuja előtt (Fotó: Facebook)

Kétszer is vezettek az érsekújvári jégkorongozók a trencséniek ellen, végül mégis kikaptak 4:2-re a Tipsport Liga 5. fordulójában vasárnap.

Érsekújvár | Kétszer is vezettek az érsekújvári jégkorongozók a trencséniek ellen, végül mégis kikaptak 4:2-re a Tipsport Liga 5. fordulójában vasárnap.

„Még egyet! Még egyet!” Hokimeccsen megszokott rigmus, de igen ritka, hogy már a 40. másodpercében felhangozzon. Érsekújvárban azonban ez történt vasárnap késő délután, a hazaiak már fél perc elteltével megszerezték a vezetést a trencséniek ellen – 1:0. „Öt az öt ellen jobbak voltunk az első harmadban, lerohantuk a Duklát, és több helyzetünk is volt” – mondta a meccs után a gólszerző Samuel Hain. Az időnként, váratlanul meglépett támadó harmados letámadásból több helyzete is volt a zöld-fehéreknek (Pospíšil, Stupka, Hruška), de gól nem született belőlük. A jóval rutinosabb trencséniek – soraikban Starostával, Bartovičcsal, Sojčíkkal – pedig büntettek, egy visszapassz után az egyedül hagyott Alderson egyenlített – 1:1.

Egy harmadból nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, de az irány(ok) és a hiány(ok) is jól körvonalazódtak hazai részről: nagy lendület, hajtás szívvel-lélekkel, okosan megvalósított letámadás, ugyanakkor néha még nagy egyéni hibák és rutintalan támadásbefejezések.

Mindez a második harmadban is előjött, Rogoň gólja után (2:1) elléphettek volna az érsekújváriak, de emberelőnyben (amelyekben mellesleg nagyon gyatrán hokiztak a zöld-fehérek) gólt kaptak. „Ez nem szabadna, hogy megtörténjen. Ahelyett, hogy mi találunk be, gólokat kapunk” – utalt Hain arra, hogy csapata négy eddigi bajnokiján háromszor is létszámfölényben kapott gólt Kristín kapus.

Ez pedig megfogta a rutintalan hazaiakat, Starosta csatárokat megszégyenítő módon becsapta a védőjét egy buli után, és szép gólt ütött a hosszú felsőbe – 2:3.

Ha kedvenceikben nem is, a közel ezer érsekújvári szurkolóban megvolt az átütőerő. Minden bekapott gól után csak mintegy fél percre szusszant a B-közép, és aztán változatlan lelkesedéssel buzdította tovább a csapatot. Amikor az 50. percben 2:4-re módosult az eredmény, a játékban pedig nem volt benne két hazai gól, mintegy tucatnyi drukker hazaindult. Döntő többségük azonban maradt a dudaszóig, hogy tapssal köszönje meg az akarást Milan Jančuška védenceinek.

„Nagyon jól kezdtük a meccset, de aztán kimaradt három ziccerünk. Két durva egyéni hibából kaptunk két gólt 2:1-nél, az emberelőnyben kapott volt a kulcsfontosságú. A küzdés megvolt, de ez önmagában rettentően kevés a győzelemhez” – mondta egy sóhajtás kíséretében az érsekújváriak vezetőedzője.

A Slovan elleni idegenbeli bravúros siker (7:6) után így nem sikerült újabb pontokat szerezniük a 11. helyen álló érsekújváriaknak. A zöld-fehérek pénteken Besztercebányán lépnek jégre, vasárnap pedig a budapesti MAC-ot fogadják.