Harminchetedszer futnak Galántán

Délelőtt előbb a gyerekek (9.40), két órával később az egészségfutás mezőnye (11.40), majd a 10 km-es főtáv versenyzői rajtolnak (12.20). Utóbbin egyének és négytagú váltók is szerepelhetnek. Peter Tomič versenyigazgató lapunknak elmondta, hogy először indul kenyai női atléta Galántán, férfiak már voltak, és idén is lesznek ebből az afrikai országból. Név szerint a magyarországi Gregor Lászlót, a 10 km néhányszoros győztesét is megemlítette. „Összesen ezerötszáz sportolóra számítunk, de mivel rossz idő várható, nem tudni, végül hányan jönnek el. Ettől függetlenül nagyon jó mezőny ígérkezik újonnan szabványosított két és fél kilométeres utcai pályánkon, ahol jövőre országos bajnokságot akarunk szervezni – mondta Peter Tomič. – Hogy végül is hányan futnak, az nem annyira fontos, mint az, hogy a jelenlévők mindannyian jól érezzék magukat nálunk. Dobshow, a szokásos gulyás és a tomboladíjak között tévékészülék várja az érkezőket.”