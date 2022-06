GALÉRIA: Gól nélkül zárult a DAC és a Slovan meglepően „nyugodt” felkészülési meccse

Az első tíz percben szimpatikusan futballozott a DAC és kezdeményezőbb csapat benyomását keltette, viszont ezután a Slovan nagyjából ötpercenként ki tudott dolgozni komolyabb helyzetet. Gól ugyan egyikből sem született, de az első félidőben a Fortuna Liga címvédője a lehetőségek számát tekintve nagy fölényben játszott.

Vladimír Weiss, a Slovan vezetőedzője nem aggódta túl a mérkőzést – a hangját alig lehetett hallani a találkozó során, és kizárólag az egészségügyi szünetben állt fel a helyéről. Nem úgy Adrián Guľa – a sárga-kékek trénere megállás nélkül irányította játékosait. Volt is mit mondania, a pozsonyiak ugyanis aggasztóan könnyen helyzetbe tudtak kerülni az első 45 percben. Különösen a Szánthó Regőnek szánt „Regeˮ szót lehetett gyakran hallani a tréner szájából, de a Fradiból jött kölcsönjátékost Križan Richárd, a Slovan palásti védője is megtalálta egy ízben. „Keljé fő, b*zdmegˮ – kiáltott rá bepöccenve egy párharc után, megmosolyogtatva sok jelenlévőt.

A második félidő már picit máshogy nézett ki: a játékrész Szánthó Regő kapufájával indult és Hahn János nagy helyzetével folytatódott. A csapatok alaposan átrendeződtek a sok cserének köszönhetően, Szánthó helyett pedig ezután az új szerződést kapott Nebylának szólt a legtöbb edzői tanács.

A sok új pályára lépő játékos miatt az 50. perctől kezdve taktikailag egyik csapat sem volt túl fegyelmezett, sok volt a pontatlanság és egyre kevesebb a helyzet. Ráadásul – hiába nagy riválisokról van szó – meglepően keveset szabálytalankodtak a felek, a balta arcú slovanos De Kampson kívül senki sem érezte úgy a pályán, hogy rugdalóznia kéne. A meccs vége felé a Slovan részéről Adler mét kihagyta a kihagyhatatlant, de más izgalmas dolog már nem történt.

Arra a kérdésünkre, hogy nem tűnt-e számára túl „nyugodtnakˮ ez a derbi, Hahn János rövid gondolkodás után nemmel felelt. „Igazából mindketten a felkészülés közepén járunk, tegnap nekik is és nekünk is két edzésünk volt. Ennek tudatában még intenzívebb is volt a mérkőzés a vártnál. Ma sem jött össze a gól, de egyre közelebb vagyok hozzáˮ – fogalmazott lapunknak a magyar támadó.