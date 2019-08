Futni és hollóval fotózkodni is lehet Bősön

„Az előzetes nevezések alapján akár kétszázan is lehetünk. A futók és a kocogók Magyarországról és Szlovákiából érkeznek, köztük sok csallóközi és helybeli is lesz. Akik nem neveztek az interneten, azok még szombaton ezt fél tizenegyig megtehetik. A résztvevők a rajt és a cél helyszínén, a Bősi Alapiskola előtt gyülekeznek. Természetesen igénybe vehetik a tanintézmény öltözőit, zuhanyzóit. Ahogy ez már nálunk lenni szokott, a legapróbbak futásával kezdünk. Az óvodások 8.45-kor rajtolnak el, 100 métert futnak. Kilenc órakor a fiatalabb alapiskolások vágnak neki az 1 kilométeres távnak, őket az idősebb alapiskolások (9.15) követik a sorban. Ez a korosztály két kilométert fut” – tájékoztatott a külföldön is népszerű versenyről a főszervező Király Mátyás, a bősi futóklub elnöke. Megtudtuk, a szervezők a mozgássérültekre is gondoltak. „A kerekesszékesek 10 órakor kezdik erőpróbájukat, két és öt kilométert abszolválnak. Mindannyiukat serleggel jutalmazzuk. A gyaloglók 10.50-kor indulnak útnak. Tizenegy órakor az 5 kilométeres, öt perccel később pedig a 10 kilométeres táv versenye rajtol. Ami az útvonalat illeti, a résztvevők a város utcáin, a bősi parkerdőben, valamint Varjas érintésével a külterületen kijelölt útvonalon róják a kilométereket. Egyébként harmadízben lesz nálunk csipes időmérés. A rajtdíj öt euró, aki a helyszínen prezentál, az 7 eurót fizet” – fűzte tovább a gondolatsort a főszervező. Minden célbafutó érmet kap, a két főtávon nemenként hét korosztályban hirdetnek győztest. „A korosztályok első három helyezettjét serleggel díjazzuk. Különdíjakat is kiosztunk. Az 5 kilométeres táv leggyorsabb férfi és női versenyzőjét futóklubunk, a 10 kilométeren leggyorsabb férfit és nőt pedig a bősi polgármester kupával jutalmazza. Természetesen frissítővel is szolgálunk. A rendezvény kabalafigurájával, a fekete hollóval való fotózkodás is attrakciónak számít. Érdemes lesz szombaton ellátogatni Bősre” – invitált versenyükre Király Mátyás.