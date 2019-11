Bravúros komáromi győzelem a rózsahegyi fakó ellen

Figyelemre méltó, hogy a Duna-partiak Jozef Olejník vezetőedző távozása után négy mérkőzést játszottak Szijjártó István megbízott vezetőedző irányításával, kettőt megnyertek, egyszer remiztek és egy idegenbeli vereséget szenvedtek, s 7 ponttal szaporították pontjaik számát. Jelenleg 20 pontjukkal a 10. helyen állnak.

A mérkőzést a sok eső miatt csúszós, mély talajon játszották, ami nehezítette a játékosok dolgát, de ennek ellenére mindkét csapat teljes erőbedobással játszott.

Az első tíz percben egyik csapat sem tudott fölényt kiharcolni, a két tizenhatos között folyt a küzdelem. Az első veszélyes támadást a meccs egyik legjobbja, Pinte vezette a jobb oldalon, de éles szögbe került, és lövését a vendégek kapusa, Krajčírik könnyen hárította. Ezután Sandal is lövéssel próbálkozott, de a védőfalat nem tudta átlőni. A 20. perc tájékán a komáromiak nagyobb intenzitással támadtak, többször veszélyeztették Krajčírik kapuját. A 18. percben az elemében játszó Domonkos jobb oldali szögletből, hosszú csavart labdával megtalálta Saláta Kornélt az ötös sarkán, akinek fejese csak centiméterekkel kerülte el a felső sarkot. Néhány perccel később 10 méterre a kaputól a védők a földre küldték Knezsevicset, de a játékvezető nem látott szabálytalanságot. A komáromi nyomás fokozatosan erősödött és a nagy hévvel játszó Knezsevicset Ondrek lerántotta a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig a tizenegyespontra mutatott. Domonkos nem adott esélyt a kapusnak – 1:0. A hazai vezetés felrázta a vendégeket, s veszélyes támadásokat is vezettek. A 29. percben egy bal oldali támadást a tizenhatos sarkától Novotný óriási bombával fejezett be, amely a felső kapufán csattant, onnan a földre vágódott, majd Kmeť néhány méterről ismét laposan lőtt, de Ásványi lábbal bravúrosan mentett. A 31. percben Domonkos két védő árnyékában ugratta ki a nagyon aktív Knezsevicset, aki lépéselőnybe hozta magát, majd a kifutó kapus mellett a tizenhatosról a hálóba gurított – 2:0. A gól után a hazaiak visszavettek az iramból, de a játékot következetesen ellenőrizték. Az első félidő utolsó percében a hazaiak megszerezhették volna harmadik góljukat is, de Fokaidisz szép lövését a kapus a léc fölé tenyerelte.

A második félidő is komáromi támadásokkal kezdődött. A 47. percben Domonkos foglalkoztatta Krajčírikot. Néhány perccel később Pittner húzott el a jobb oldalon, de veszélyes beadását a védők kivágták a mezőnybe. Az 54. percben Pinte tört be a tizenhatosba, de lövését a védők szögletre mentették. Ez után Knezsevics került gólhelyzetbe, de a vendégek kapusa résen volt. A 73. percben kapitulált harmadszor a rózsahegyiek védelme. A csereként beállt Rigó jobbról az ötösre ívelt, a védőkről labdája a tizenhatosra érkező Krela elé pattant, aki egyből lőtt a bal alsó sarokba – 3:0. A vendégek szépítésre törekedtek, de a komáromi védelem Saláta vezényletével mindig a helyén volt, és Ásványi Balázs is bemutatott néhány bravúrt. A negyedik találatot Pinte és Sandal hozták össze. Pinte két szép csel után pontos passzal Sandal elé tálalt, aki élt a lehetőséggel, és helyezett lövése a hálóban kötött ki – 4:0.

A komáromiak bátor és jó játékkal lepték meg szurkolótáborukat, ami reménykeltő a tavaszi folytatásra nézve.