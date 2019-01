A szövetség bénázása miatt Vlhovának nem lesz nemzeti színű síruhája

A Vk-sorozatban a versenyzők által viselt síruhákon nem szerepelnek a nemzeti jelképek, a szponzorok dominálnak, de a világbajnokságon általában egy-egy ország versenyzői egységes kinézetű, „nemzeti” síruhát viselnek.

Vlha nyílt levelében arra figyelmeztet, hogy bár tavaly megegyezett a szövetség képviselőivel, hogy lánya számára is elkészíttetik a síruhákat, ez nem történt meg. „Szeptemberben még figyelmeztettem az alpesi részleget vezető Garaj urat, hogy foglalkozni kell ezzel a problémával, mert december 15-éig mindenképpen meg kell rendelni a síruhát. A méretre készülő overallok elkészítése 45 napig tart, és a verseny előtt még ki is kell próbálni. Mivel a vb-n műlesiklásban, óriás-műlesiklásban, kombinációban, lesiklásban és szuper-G-ben is szeretnénk rajthoz állni, négy versenyruhára és három edzésen használt ruhára van szükségünk, melyek ára darabonként kb. 750–800 euró. A válogatott síruhák költségei szerepelnek a szövetség költségvetésében” – írja Vlha, hozzátéve, hogy kérése ellenére Petra Vlhová nem kapta meg a nemzeti színű síruhát, ezért Vk-sorozatban használatos overallokban fog versenyezni a februári vb-n.