A Sampdoriából erősített a DAC

Az U19-ben, és az U21-es horvát válogatottban is megfordult 195 centis védő a Hajduk Split neveltje, ott is mutatkozott be a felnőttek között. 2015 tavaszán a Hoverla Ungvárnál szerepelt kölcsönben, 2017 januárja óta a Sampdoria futballistája. 2017 őszét a Serie B későbbi első helyezettjénél, az Empolinál töltötte kölcsönben, a következő esztendőre az élvonalbeli SPAL vitte őt el vendégjátékra. A Serie A-ban 14 alkalommal lépett pályára, 1 gólt lőtt. A Serie B-ben 15 meccs/3 gól a mutatója. Múlt ősszel a horvát HNK Rijekánál szerepelt kölcsönjátékosként.

„Lorenco taktikailag fejlett, technikás védő. Előnyei közé tartozik a fejjátéka és a hátulról történő támadásépítési készsége is. A remek fizikai adottságainak köszönhetően képes ötvözni a futballminőséget az agresszív védekezéssel. Bízunk benne, hogy a Serie A-ból hozott tapasztalatával a fiatal kollektívánk példaképévé tud válni. Boldogok vagyunk, amiért Lorenco a mi projektünk mellett döntött, és várjuk a sikeres együttműködést”– jelentette ki Jan Van Daele, a DAC sportigazgatója.

(dac1904.sk)