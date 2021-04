A DAC a trencséniek ellen feledtetné a kupabúcsút

Érdekesség, hogy hét közben mindkét csapat nem kis meglepetésre másodosztályú ellenféllel szemben esett ki a kupából: a Slovnaft Cup negyeddöntőjében a DAC Zólyomban szenvedett 3:2-es vereséget a besztercebányaiaktól, míg a trencséniek 3:0-ra kikaptak az FC Košice otthonában.



A kupabúcsú miatt a DAC számára a második hely megőrzése maradt az egyetlen fontos feladat az idei szezonban: a dunaszerdahelyiek előnye jelenleg 4 pont a Žilina és 5 pont a Spartak Trnava előtt. A trencséniek elleni mérkőzésen hárman is komoly mérföldkőhöz érkeznek sárga-kék mezben: Martin Jedlička 80., míg Eric Ramírez és Dominik Kružliak 50. bajnokiján léphet pályára.



„Hálás vagyok, amiért már ennyi találkozó szerepel a nevem mellett. A klubban és a pályán is remekül érzem magam, és bízom benne, hogy ez a szám továbbra is nőni fog. Az a fő, hogy holnap győzelemmel ünnepelhessük ezt a kis jubileumot – mondja Dominik Kružliak a klubhonlapnak. A védő 2019 nyarán igazolt a DAC-hoz, a mai mérkőzésről pedig elárulta: szeretnék feledtetni a hétközi kupabúcsút. – Nehéz összecsapás lesz, de otthon futballozunk és győzni szeretnénk. Nagyon bánt minket a kupabúcsú, egyértelműen ki akarjuk engesztelni a szurkolókat és a klubot is, méghozzá jó játékkal és eredményességgel.”



A trencséniek az őszi szezon során egy ideig még sereghajtók is voltak, de az alapszakasz végére nagyszerű formába kerültek, és végül bejutottak az első hatba. A felsőház viszont már túl nagy falatnak tűnik nekik: eddig mind a négy mérkőzésüket elvesztették, és összesen 11 gólt kaptak. A csapat jellemzően gólgazdag találkozókat és támadófocit játszik, ami a dunaszerdahelyiek számára is kedvezőbb lehet, mint a védekező felfogású, betömörülő taktika. Az utolsó tíz egymás elleni találkozón átlagban 3,6 gól született.



A DAC és a Trenčín eddig kétszer találkozott egymással a szezon során: ősszel a Mol Arénában 3:1-re győztek a sárga-kékek, míg az első tavaszi fordulóban 3:3-as döntetlen született Trencsénben.

A mérkőzésen (melyet a fortunaliga.tv honlap élőben közvetít) Kišš Bálint játékvezető fújja a sípot.

(lz, dac1904.sk)