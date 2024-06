NYÁRI UTAZÁS GYEREKEKKEL! Ne felejtse el becsomagolni a következő dolgokat!

Az utazási elsősegélycsomag tartalma attól is függ, hogy a tengerparton fog-e pihenni, vagy kalandvágytól fűtve a hegyekben szeretne túrázni a gyerekekkel. A tenger jótékony hatással van a légutakra, az atópiás ekcémára, és a homokos part is élmény a kicsiknek. A hegyek viszont adrenalinban gazdag élményekre és végtelen túrázási lehetőségekre adnak lehetőséget, továbbá a hegyi levegő gyógyító hatású. A választás az Ön kezében van.

Szoptatás repülőn

Ha kisbabája van, jó, ha maximálisan alkalmazkodik a szükségleteihez. A csecsemők nem nagyon szeretik a változást, ezért az autóban való utazás a legjobb számukra, hiszen így bármikor megállhat, és az utazást kisebb szakaszokra bonthatja a baba és a többi családtag igényeihez igazítva. A repülés új élmény lesz a kicsiknek, ezért a szülők részéről sok türelemre van szükség. A fel- és leszállás során megváltozik a nyomás, ami a babák számára kellemetlen érzést okozhat, és sírást válthat ki. A szoptatás életmentő lehet: a nyelés által enyhíti a fülben lévő nyomást, és egyúttal a streszszes helyzetek kezelésében is nagy segítség. Ha nem szoptatja a babát, használjon cumit vagy ivópalackot. Hozzon magával hordozót vagy pólyát, hogy könnyen el tudja altatni a csöppséget. Az új játékok is segíthetnek. Nagyobb gyerekeknél előfordulhat utazási betegség. A nyaralás során többféle módon is közlekedhetünk, sok baba rosszul reagálhat egy hajókirándulásra vagy buszos utazásra, ezért javasoljuk, hogy tartson kéznél gyógyszert nyugtalanság esetére, vagy kínáljon a gyerekeknek például gyömbéres snacket, melyet a gyógyszertárban lehet kapni.

Egészségi komplikációk

A hőségben rendkívül fontos az ivás. Gondoskodni kell arról, hogy a csecsemőket gyakran és bőségesen szoptassák. Ha a baba tápszert iszik, elkészítéséhez mindig palackozott vizet használjon. A csöppségek érzékenyek a víz és a táplálék változásá, ami hasmenést okozhat.

Mindenképpen vigyen magával az utazásra kisebb és nagyobb gyermekek számára egyaránt alkalmas hasmenés elleni gyógyszert (diosmectin), amelyet probiotikumokkal is kombinálhat. A kétéves és idősebb gyermekek számára különösen alkalmasak azok, amelyek a saccharomyces boulardii törzset tartalmazzák. A gyermeket védeni kell a napsugárzástól. A csecsemőket azonban egyáltalán nem szabad közvetlen napfénynek kitenni, ezért ügyeljen arra, hogy gyermeke mindig árnyékban legyen. Ne csak a tengerparton, hanem a hegyekben is használjon magas fényvédő faktorú (lehetőleg SPF 50+) babafényvédő krémet és sapkát. Ha véletlenül leégne a napon, kenje be a bőrét panthenoltartalmú krémmel. Akár túrázás közben, akár egy szálloda játszóterén fog sziklamászni a gyermeke, az óvatosság nagyon fontos. Játék közben könnyen megsérülhet, ezért ne felejtse otthon az elsősegélycsomagot, amely tartalmaz sebtapaszokat, fertőtlenítőszereket és steril kötszereket. Utazáshoz a legjobb a színtelen, spray formájában alkalmazható fertőtlenítőszer, amely nem tartalmaz alkoholt, ezért nem csíp. Ha gyermeke allergiás, gondoskodjon arról, hogy elegendő antihisztamin és az orvos által felírt gyógyszer legyen nála.

Előfordulhat azonban, hogy gyermeke először találkozik allergénnel egy új környezetben, ezért jó ötlet, ha az utazási elsősegélycsomagban van legalább egy vény nélkül kapható allergiagyógyszer is. Előfordul, hogy a gyermek allergiásan reagál a rovarcsípésre – ilyenkor célszerű antihisztamin-tartalmú hűtőgélt használni. Ne feledkezzen meg a repellensről sem, amely trópusi és hegyvidéki utakra egyaránt szükséges lehet. A csecsemők számára alkalmasak a kullancsokat és más rovarokat elriasztó illóolajokat tartalmazó enyhe természetes repellensek.

Ne felejtse el becsomagolni a következő dolgokat sem:

Láz- és fájdalomcsillapító gyógyszerek (paracetamol, ibuprofen gyermekeknek)

kiütések és pelenkakiütés elleni krémek

kézfertőtlenít ő szerek

orrspray, fül- és szemcseppek

lázmérő

A gyermekekkel való utazás kihívást jelenthet, de megfelelő felkészüléssel örömteli élmény lehet. Ne feledkezzen meg a rendszeres szünetekről, az egészséges táplálkozásról és a sok folyadékról. Mindig legyen kéznél orvosi alapfelszerelés és -gyógyszerek, hogy bármilyen egészségi komplikációt azonnal kezelni tudjon.

É milyen szállást válasszunk?

Válasszon bababarát szálláshelyet, amely kellően felkészült a legkisebb kirándulók fogadására (kiságy, etetőszék, játszósarok). Részesítse előnyben azokat a helyeket, ahol gyorsan elérhető az orvosi segítség. A civilizációtól távol eső kalandos kirándulásokat tartogassa arra az időre, amikor gyermekei már nagyobbak lesznek.

