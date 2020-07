Védőkorlát és zajszűrő fal épül a tematikus játszóterek köré

Érsekújvárban újraindítottak

A kultúra városában idén februárban kezdték meg a játékpark építését. Érsekújvár önkormányzata az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program fő partnere. Kilenc szlovákiai és magyarországi várossal együttműködve épültek meg a Cultplay játszóterek, a projekt összköltsége 2,8 millió euró volt. Az érsekújvári játszópark az egykori vár mintájára épült mintegy 400 ezer euróból. A játszóteret néhány hete adták át a Folyóparti utcában, amikor újraindult a Lég(Új)Vár projekt, és szabadtéri zenei rendezvényt tartottak a közelében. A szülők, nagyszülők a közeli padokról figyelhetik a csemetéiket.



Élénkpiros átkelő

Nem minden szülő fogadta örömmel, hogy a forgalmas főút közelében áll a játékpark. Az önkormányzat végül acél korlátot helyezett ki az út mellé és biztonságosabb kerítést is terveznek a játékpark köré. Élénkpiros színű gyalogátkelőhely vezet az út túloldalán lévő lakótelepről a parkig, amelybe lámpákat szereltek, ezek érzékelik a gyalogosokat és figyelmeztetik a gépkocsivezetőket. Hétfő délelőtti látogatásunk során már kisgyerekes családok lepték el a játszóteret, amely köré díszfákat is ültettek, ám azok még nem adnak enyhet adó árnyékot. Figyelmeztető táblákat helyeztek ki a naptól felforrósodott játékhengerekhez, és nagy hőségben a csúszda is felforrósodik.



Vágsellyén ideiglenesen bezártak

A járási székhelyen a magyarországi Oroszlány közelében található Majk Kamalduli Remeteség épületegyütteséről mintázták a játszóparkot és tavaly ősszel nyitották meg a műjégpálya közelében. Vágsellye testvérvárosában, Oroszlányban Pázmány Péter esztergomi érsek kedvenc tartózkodási helyéről, a reneszánsz kastélyra emlékeztető játszóparkot emeltek. A városban élő családok nehezményezték, hogy néhány hónap után bezárták a játszóteret. A városi hivatal önkormányzati honlapján arról tájékoztatták a lakosokat, hogy zajszűrő falat emelnek a komplexum köré, hogy a gyerekricsaj ne zavarja a közeli családi házakban élőket. A területen szabadidős pihenőzónát szeretnének idővel kialakítani, ahol ismét megnyithatnák a városi fürdőt. A zajmérések során kiderült, hogy miután eltávolították a műjégpálya öltözőként szolgáló épületegyüttesét, valóban túl hangos lett a környék. Vágsellyének a Martech Kft. ajánlotta fel, hogy 180 ezer eurós beruházással zajszűrő falat emel a létesítmény köré, ebből 130 ezer eurót a cég fedezne, és kérték a város hozzájárulását. A testület első körben nem egyezett bele az elképzelésbe azzal az indoklással, hogy az összeg nem képezi az idei büdzsé részét. Jozef Belický, Vágsellye polgármestere azonban úgy véli, folytatni kell a tárgyalásokat és az egyeztetéseket.