Választások - Dunaszerdahelyi járás

54,6 százalékuk Zuzana Čaputovára, 25,3 százalékuk Bugár Bélára, Harabin és Šefčovič 5 százalék feletti, Kotleba 2,7 százalékos eredményt ért el. Vörösmajorban (Hviezdoslavov), Úszoron és Macházán meghaladta a 60 százalékot a részvételi arány. Több olyan falu is volt, ahol a 20 százalékot sem érte el a részvétel, a legkevesebben, a választásra jogosultak 15,5 százaléka Patason élt szavazati jogával. A járás több településén Bugár Béla volt a legnépszerűbb jelölt, például Kisfaludon, Lúcson, Madban, Csallóközkürtön, Nyárasdon és Ekecsen is a Híd elnökét karikázták a legtöbben. Nagypakán Štefan Harabin 0,4 százalékkal több szavazatot kapott, mint Bugár Béla, a lakosok 10,79 százaléka a magát rendszerellenesnek kikiáltó jelöltre szavazott, Sárréten is ő volt a második legnépszerűbb. Több olyan falu is van, ahol Štefan Harabin lett a harmadik. Ezek közé tartozik egyebek mellett Gelle, Nagyszarva, Lég, Hodos, Egykázkracsa, Bős, vagy Nyékvárkony. Marián Kotleba alacsony százalékaránnyal ugyan, de több községben harmadik lett, például Balonyban, Felsővámoson, Patonyérten, Jányokon és Lúcson.